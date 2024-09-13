В Ташкентской области женщина выплатила авансом бывшему супругу алименты на сумму более 1,7 млрд сумов за трёх детей — 3, 4 и 6 лет. Об этом сообщает пресс-служба Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

После развода мать детей решением суда должна была заплатить половину суммы алиментов на содержание детей, однако она задерживала выплату, в связи с чем суд наложил на неё штраф.

Государственные исполнители предупредили женщину, что в отношении неё будет возбуждено уголовное дело, если она не покроет задолженность. БПИ установило запрет на её выезд из страны.

Поскольку женщине нужно было выехать за границу на лечение, её родные приняли решение ей помочь, говорится в сообщении.

Женщина сообщила, что наперёд заплатит всю сумму алиментов на период с 2023 по 2039 год, т. е. до достижения младшего ребёнка возраста 18 лет. Общая сумма составила 1,748 млрд сумов.

Деньги были переданы бывшему супругу на основании расписки, сообщили в БПИ.