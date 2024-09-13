Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение отозвать лицензию у платёжной организации United Payment Solution, сообщила пресс-служба регулятора.

По данным ЦБ, компания не вела деятельность в течение года с момента получения лицензии в августе прошлого года. Она также была исключена из реестра платёжных организаций.

При этом компания публиковала корпоративные данные о существенных фактах и финансовых показателях. В частности, по итогам первой половины этого года убытки компании составили 422,4 млн сумов против 302,6 млн сумов за аналогичный период 2023 года.

Согласно данным ЕГРПО, United Payment Solution была зарегистрирована 11 марта 2023 года. Руководителем указан Рустам Гизатуллин.

Другие случаи

31 июля ЦБ отзывал лицензию у Payment System Platform. Причиной стало выявление нарушений, связанных с созданием условий для осуществления платежей за услуги, запрещённые законодательством.

Payment System Platform подключила 90 мерчантов и наладила сотрудничество с 20 партнёрами. Посредством оператора было проведено около 100 транзакций на общую сумму свыше 100 млрд сумов. Основные сервисы компании включают услуги для бизнеса, в том числе платёжные решения для маркетплейсов и онлайн-торговли.

16 июля Центробанк отозвал лицензии у оператора платёжной системы Qulay Pul (United Fintech) и у Milliy Pochta To’lovlar — «дочки» UzPost, планировавшей запустить свою систему платежей.

В последний раз ЦБ выдавал лицензию платёжной организации 16 августа 2023 года — как раз для United Payment Solution.

За всё время ЦБ выдал лицензии 60 платёжным организациям. На сегодняшний день в Узбекистане осталось 42 компании с платёжной лицензией.