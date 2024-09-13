Подготовку к следующей Паралимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе «должны начать уже сейчас», проанализировав результаты Игр в Париже. Об этом на встрече с победителями и призёрами Паралимпиады-2024 в пятницу заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Узбекистан завершил Паралимпийские игры на 13-м месте среди 168 делегаций, завоевав 26 медалей — 10 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых. Это лучший результат в истории страны, а также 3-е место в Азии и 1-е — среди тюркских, исламских стран и в СНГ.

«Как известно, в спортивной истории Узбекистана есть много побед. Но столь рекордных для нас достижений на Паралимпийских играх не было никогда. Это — результат вашего неустанного труда, непоколебимой воли и решимости, таланта и мастерства. Это — результат проводимой в стране системной работы, направленной на обеспечение интересов и достоинства человека», — заявил глава государства.

Президент отметил результаты для национальной команды во всех видах спорта и отдельно поблагодарил каждого параатлета, их тренеров и родителей.

Проанализировав достигнутые в Париже результаты, «мы уже сейчас должны начать подготовку» к предстоящим в 2028 году Паралимпийским играм в Лос-Анджелесе, сказал он.





Шавкат Мирзиёев указал, что на парижском стадионе «Стад де Франс» паралимпийцы-атлеты Узбекистана активно участвовали в соревнованиях по бегу, метанию ядра и копья, прыжкам в длину и высоту.

«Мы должны ещё больше увеличить количество таких видов спорта на следующих Паралимпийских играх. Наряду с развитием видов, в которых мы уже достигаем высоких результатов, нужно на основе конкретной стратегии вести эффективную подготовку спортсменов и по таким паралимпийским видам, как плавание и стрельба», — заявил он.

В этих Паралимпийских играх впервые участвовали узбекистанские велогонщики. Отныне в этом направлении «надо бороться не только за получение лицензии, но и достижение конкретных результатов в соревнованиях».

«Для этого мы создадим нашим спортсменам все необходимые условия. В частности, будет усилена работа по их медицинскому обслуживанию, по фармокологии и диетологии. Также для активизации деятельности спортивных психологов, работающих с параспортсменами, будет внедрена система их стимулирования», — сообщил он.

По его словам, главной целью Узбекистана по итогам следующих Паралимпийских игр «будет войти в „десятку“ сильнейших в общекомандном зачёте». Для этого планируется разработать специальную программу на основе мнений и предложений параатлетов, а также министерств, спортивных федераций.

Ранее указом президента спортсменам, достойно представившим Узбекистан на Паралимпиаде, а также их тренерам и работникам Национального паралимпийского комитета присвоены почётные звания, а также медали и ордена.

Согласно постановлению президента (ПП-5160), за завоёванные золотые медали спортсменам установлены призовые в размере 200 тысяч долларов, за «серебро» и «бронзу» — 100 тысяч и 50 тысяч долларов соответственно. Эти расходы покрываются за счёт средств госбюджета. Помимо денежных вознаграждений, параатлеты получат автомобили и жильё в качестве «подарка президента».