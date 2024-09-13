На территории Астрономического института, судьба которой была неясна последние семь лет, будет создан общественный парк, назвать его предлагается Oxygen park. Общественные слушания по проекту прошли 6 и 7 сентября. Корреспондент «Газеты.uz» Миролим Исажонов посетил презентацию проекта в Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.



Напомним, в 2017 году было подписано постановление президента о превращении территории института площадью 5,5 га, изобиловавшей деревьями, в парк «Астрономии и аэронавтики». Вскоре были начаты строительные работы. В июле 2019 года сотрудники расположенной здесь старейшей метеостанции Узбекистана «Ташкент-Обсерватория», призывали прекратить строительные работы в пределах охранной зоны объекта, поскольку пыль, оседая на измерительных приборах, искажает показания. Парк так и не был достроен. При этом многие деревья и растения высохли или были погублены.

Осенью 2022 года бывший хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев подписал решение о создании здесь «Современного цветочного сада». Этот проект также не был реализован. Позже появилась информация о том, что здесь появятся многоэтажные жилые дома.

Текущий вид территории. Фото: Мурод Юсуф / «Газета.uz».



Вид со спутника. Источник: Минэкологии.



Представляя концепцию, министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов сообщил, что в начале сентября территория была передана министерству. Здесь решено создать общественный парк.

«За последние годы это место оказалось в удручающем состоянии. Никто не верил, что мы сможем эту территорию сохранить. Здесь намечались большая строительная работа и возведение несколько многоэтажных зданий, [а не парк астрономии]. Даже здание Центра гидрометеорологии могли снести и построить на его месте высокие дома», — сказал министр.

«Когда мы приняли решение создать здесь зелёный парк, то столкнулись со многими препятствиями, было очень сложно. Потому что, как оказалось, на эту территорию было много претендентов. Большими усилиями мы перевели территорию в ведение министерства. Но до сих пор звучат мнения: „Завтра всё испортят и поломают“, „Будут разные неприятные ситуации“ и так далее. Считаю, что этого не будет, и нам удастся вместе с общественностью построить зелёный парк», — отметил Азиз Абдухакимов.

Фото: Мурод Юсуф / «Газета.uz».

Заместитель директора проектного института «Яшиллойиха» при Минэкологии Фарход Дехканов сообщил, что к настоящему времени половина флоры в парке была уничтожена.

«Действительно, парк в последние годы был заброшен и оказался в ужасном состоянии. К сегодняшнему дню уничтожено 50% растительного мира парка. Согласно решению хокима Ташкента, предприниматель должен был восстановить парк. Поскольку он не выполнил условия инвестиционного соглашения, землю вернули на баланс хокимията. За это время предприниматель довёл территорию до заброшенного состояния. Наша цель — снова превратить парк в зелёную зону», — сказал он.

Фарход Дехканов назвал перевод парка площадью 5,5 га в ведение министерства большим достижением общественности.

«Мы условно назвали парк Oxygen. Это означает кислород, воздух. По мере развития строительства, производства и сферы услуг в Ташкенте качество воздуха в городе становится всё хуже и грязнее. Восстановление таких парков и расширение существующих благодаря вмешательству общественности, безусловно, послужит улучшению воздуха столицы. Вместе с общественностью мы хотим создать ещё одни небольшие лёгкие Ташкента. Этот парк, расположенный в районе с развитой наукой, обязательно станет излюбленным местом жителей», — сказал Фарход Дехканов.

Фото: Мурод Юсуф / «Газета.uz».

Он сообщил, что в разработке проекта Oxygen park принимала участие итальянская компания Af Management. Концепция проекта включает в себя создание в парке зелёных насаждений и прогулочных аллей, создание центральной площади, зелёного амфитеатра под открытым небом, озера с декоративными карпами и ирригационного резервуара, зоны интерактивных игр, библиотеки, розария, галереи искусств, ручья с водопадом, сада для чтения, детской площадки, сада шахмат и других объектов, предназначенных для отдыха на природе.

Фарход Дехканов.

«Особое внимание в проекте уделено созданию обширной зелёной зоны, которая станет ключевым элементом парка. В планах — высадка редких и местных видов деревьев и кустарников, что не только украсит территорию, но и поможет улучшить экологическую обстановку в городе. Расположенную на территории парка Башню астрографа планируется преобразовать в библиотеку, а вокруг неё будут созданы тёмные зоны для наблюдения за звёздами», — рассказал Фарход Дехканов.

Обучающие баннеры, интегрированные в парк, будут рассказывать об астрономии и функциях, которые выполняла эта башня, вдохновляя молодое поколение на открытия и стремление к знаниям.

На территории парка восстановят канал Аккурган, берега которого будут облицованы камнем. Вдоль канала благоустроят дорожку с тенистыми деревьями и пышной растительностью. Розарий займёт площадь в 4000 кв. м и включит в себя более 100 видов роз.





Зелёная зона создаст естественный микроклимат, способствуя очищению воздуха и снижению шума. Специальные экологические тропы позволят посетителям познакомиться с разнообразием растительного мира, а предусмотренные зоны для пикников и досуга на природе обеспечат идеальные условия для отдыха на свежем воздухе, отмечалось на презентации.

«Никаких аттракционов, ресторанов и заборов»

Министр экологии Азиз Абдухакимов, отвечая на вопросы жителей и представителей СМИ, заявил, что в парке не будет никаких аттракционов и ресторанов.

«У нас нет планов повторять ошибки, допущенные предыдущими инвесторами. Ни инвестор, ни кто-либо другой в реализации проекта участвовать не будет, это будет только общественный проект. Многие думают, что в парке обязательно должны быть аттракционы. Почти все хокимы Узбекистана считают, что в парках нужно размещать аттракционы. Мы же поставили цель создать парк без них», — сказал министр.

«Из зарубежного опыта можно видеть, в современных парках нет мусорных баков. Люди должны забирать мусор с собой. Мы также введём это требование. Это будет эксперимент, время покажет, будет это работать или нет», — отметил Азиз Абдухакимов.

Он продолжил: «Я видел много парков без единого ограждения в Японии, такие места есть и в Нью-Йорке. Поэтому вокруг этого парка также не будут устанавливаться заборы, это будет открытое пространство. Жители смогут свободно посещать его в любое время — 24 часа в сутки. Кроме того, будут установлены камеры, система освещения. Если коротко, мы хотим создать первый тихий парк», — сказал министр.

«Две обсерватории в парке будут сохранены и отреставрированы. Учитывая их наличие, мы хотим сделать образцовый парк. А чтобы по прошествии времени здесь не было никакого строительства, мы планируем включить парк в список объектов природного наследия», — добавил министр.

«Проект не будет финансироваться из госбюджета»

Министр ответил на вопрос об источниках финансирования проекта и возможности привлечения инвесторов, если в процесса создания парка потребуются дополнительные средства.

«Конечно, всё упирается в деньги. Но этот проект задумывается по большей части за счёт общественности, а не за счёт средств государственного бюджета. Министерство также выделяет средства в рамках программы „Яшил макон“. Свой вклад в виде деревьев или денег могут внести жители, в том числе проживающие рядом. Никакого принуждения при этом нет», — сказал Азиз Абдухакимов.

Азиз Абдухакимов.

«Например, я не только как министр, но и как рядовой гражданин намерен посадить в парке несколько деревьев и выделить средства. Возможно, у других тоже появится такое же намерение. Согласно законодательству, на тех, кто незаконно вырубает или перемещает деревья, возлагается обязательство посадить более 100 деревьев. Такие деревья будут сажаться и в этом парке», — отметил министр.

Он выразил надежду, что помощь окажут разные фонды, крупные предприятия и зарубежные инвесторы, которые на встречах с ним много раз говорили о готовности внести вклад в охрану природы.

«По нашим предварительным расчётам, парк не потребует больших затрат. Мы будем использовать в нём больше наших местных деревьев», — сказал Азиз Абдухакимов.

Почему выбрано такое название?

Один из жителей на слушаниях поинтересовался, почему парку решено дать название Oxygen, что не является узбекским словом.

«Если хотите, можем назвать по-узбекски, это не имеет значения. Oxygen — международное слово, даже не английское — это слово из латыни. [Если дать это название,] люди будут интересоваться, что такое Oxygen, будут искать информацию… Поэтому с точки зрения брендинга мы посчитали это слово приемлемым. Но предложений было много: „Астрономический“, „Космический“ тоже были вариантами, мы много думали. Но когда есть что-то нестандартное, людям интересно. Через год-два никому это слово не будет казаться непривычным», — ответил министр.

Он выразил готовность организовать опрос и даже конкурс, если предложенное название кому-то не нравится: «Именно поэтому мы организовали общественные слушания».

Говоря об имеющихся в парке деревьях, Азиз Абдухакимов сказал, что среди них есть высохшие, повреждённые и страдающие заболеваниями, и часть из них будет удалена. В таком случае стволы будут использоваться для обустройства самого парка.

«Хотим наладить систему создания скамеек, экотроп и декоративных объектов. Кроме того, в парке будут дополнительно высажены 400 деревьев и различных растений, кустарников. Мы планируем посадить на территории больше естественных растений и восстановить животный мир. Это должен быть естественный и тихий парк, где размножаются птицы, различные насекомые», — отметил министр.

«Таким образом, наша цель — восстановить экосистему. В целях экономии воды в оросительной системе будут использованы современные технологии, а также для орошения будут использоваться дождь и снег, собранные в небольшом озере», — сказал министр.

Глава Управления экологии Ташкента Акмаль Расулов сообщил, что вся территория парка была проинвентаризована. Здесь около 700 деревьев и кустарников, 35 деревьев высохли полностью, у около 15 высохли верхние части.

«Всем известно, что эта территория ранее была отдана предпринимателю. В отношении него собраны документы, они переданы в прокуратуру для правовой оценки. Возбуждено уголовное дело», — сообщил он.

Сейчас на территории будущего парка идёт очистка. «После общественных слушаний начнётся подготовка. Экопарк будет готов через полтора года. Планируем завершить проект к концу следующего года», — сказал Азиз Абдухакимов.

Он выразил уверенность, что создание парка благотворно повлияет на экосистему столицы, способствуя восстановлению биоразнообразия, и послужит улучшению качества воздуха и общего состояния окружающей среды.

