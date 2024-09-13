Команда Узбекистана заняла четвёртое место в медальном зачёте V Всемирных игр кочевников, которые прошли с 8 по 13 сентября в столице Казахстана Астане.

В копилке узбекских спортсменов 11 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей — 34 награды в общей сложности.

Первое место занял Казахстан, чья команда выиграла 114 медалей: 43 золотые, 34 серебряные и 37 бронзовые.

На втором месте — команда из Кыргызстана с 19 золотыми медалями, 21 серебряными и 25 бронзовыми (64).

Третье место получила Россия, завоевав 46 медалей: 12 золотых, 10 серебряных и 25 бронзовых

В первую пятёрку также вошла Турция (6).

В турнире участвовали около 2500 спортсменов из 89 стран. Они соревновались в 21 виде спорта. Церемонию открытия игр посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.