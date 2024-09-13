Вакцина MVA-BN от датского производителя Bavarian Nordic A/S прошла предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и стала первым препаратом от оспы обезьян, говорится в заявлении на сайте ВОЗ.
Вакцину MVA-BN можно вводить людям старше 18 лет в виде инъекции в двух дозах с интервалом в четыре недели. После предварительного хранения в холодильнике вакцину можно оставлять при температуре +2…+8 градусов в течение восьми недель.
«Эта первая предварительная квалификация вакцины против оспы является важным шагом в нашей борьбе с этим заболеванием как в контексте нынешних вспышек в Африке, так и в будущем. Сейчас нам необходимо срочно расширить масштабы закупок, пожертвований и внедрения вакцин, чтобы обеспечить равный доступ к вакцинам там, где они необходимы больше всего…», — сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Хотя MVA-BN пока не лицензирована для лиц младше 18 лет, вакцина может использоваться «не по назначению» у младенцев, детей и подростков, а также у беременных и людей с ослабленным иммунитетом в условиях вспышки, когда «преимущества вакцинации перевешивают потенциальные риски», отмечается в заявлении.
Как уточняет ВОЗ, данные показывают, что однократная доза MVA-BN, введённая до контакта с источником инфекции, имеет предполагаемую эффективность в 76% в защите от оспы обезьян, а при двух дозах предполагаемая эффективность достигает 82%.
14 августа ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян (mpox) в Африке чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для всего мира.
В 2024 году было зарегистрировано 25,2 тысячи предполагаемых и подтверждённых случаев болезни и 723 случая смерти от инфекции в 14 странах африканского региона.
Что известно об инфекции
Оспа обезьян — заболевание, вызываемое вирусом оспы обезьян, который относится к роду Orthopoxvirus. Выделяют две генетические клады вируса оспы обезьян: клада I и клада II.
Типичными симптомами являются кожная сыпь или поражение слизистых оболочек, которые могут длиться на протяжении двух-четырёх недель и сопровождаться повышенной температурой, головной болью, болями в мышцах и в спине, слабостью и увеличением лимфатических узлов.
Люди могут заразиться оспой обезьян при физическом контакте с заразным человеком, загрязнёнными предметами или инфицированными животными.
Впервые случай заболевания человека оспой обезьян был зарегистрирован в 1970 году в Демократической Республике Конго (ДРК). Инфекция считается эндемичной для стран Центральной и Западной Африки.