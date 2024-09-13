Вакцина MVA-BN от датского производителя Bavarian Nordic A/S прошла предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и стала первым препаратом от оспы обезьян, говорится в заявлении на сайте ВОЗ.

Вакцину MVA-BN можно вводить людям старше 18 лет в виде инъекции в двух дозах с интервалом в четыре недели. После предварительного хранения в холодильнике вакцину можно оставлять при температуре +2…+8 градусов в течение восьми недель.

«Эта первая предварительная квалификация вакцины против оспы является важным шагом в нашей борьбе с этим заболеванием как в контексте нынешних вспышек в Африке, так и в будущем. Сейчас нам необходимо срочно расширить масштабы закупок, пожертвований и внедрения вакцин, чтобы обеспечить равный доступ к вакцинам там, где они необходимы больше всего…», — сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Хотя MVA-BN пока не лицензирована для лиц младше 18 лет, вакцина может использоваться «не по назначению» у младенцев, детей и подростков, а также у беременных и людей с ослабленным иммунитетом в условиях вспышки, когда «преимущества вакцинации перевешивают потенциальные риски», отмечается в заявлении.

Как уточняет ВОЗ, данные показывают, что однократная доза MVA-BN, введённая до контакта с источником инфекции, имеет предполагаемую эффективность в 76% в защите от оспы обезьян, а при двух дозах предполагаемая эффективность достигает 82%.

14 августа ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян (mpox) в Африке чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для всего мира.

В 2024 году было зарегистрировано 25,2 тысячи предполагаемых и подтверждённых случаев болезни и 723 случая смерти от инфекции в 14 странах африканского региона.