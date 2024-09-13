В рамках информационного партнёрства с HR-премией EMBRAS 2024 «Газета.uz» поговорила с основателем HR-компании Person Hunters Юлией Яковлевой о дефиците кадров в Узбекистане, ценных навыках сотрудников и воспитании инициативности в коллективе.
Фото: «Газета.uz»
В рамках информационного партнёрства с HR-премией EMBRAS 2024 «Газета.uz» поговорила с основателем HR-компании Person Hunters Юлией Яковлевой о дефиците кадров в Узбекистане, ценных навыках сотрудников и воспитании инициативности в коллективе.
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