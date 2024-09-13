В августе инфляционные ожидания населения и бизнеса Узбекистана на следующие 12 месяцев снова начали расти, следует из итогов опроса Центрального банка.

Ценовые ожидания населения снижались два месяца подряд, а по итогам прошлого месяца резко выросли до 13,1% (+1,1 процентных пункта к июлю). У предпринимателей этот показатель сокращался три месяца кряду, но в августе увеличился до 12,5% (+1,3%).

Ташкентская область стала лидером по пессимистичным инфляционным ожиданиям среди населения. Жители ожидают инфляцию на уровне 14,6% (+3,9%), предприниматели — 13,3% (+1,1%).





Высокие темпы роста цен также ожидают жители Ташкента — 14,4% (+0,7%) и Сырдарьинской области — 14,4% (+1,6%), а также бизнес — 13% и 12,8% соответственно.

Предприниматели Джизакской (13,6%) и Андижанской областей (13,4%) оценивают темпы будущей инфляции выше, чем в других регионах.





В августовских опросах среди населения главным фактором, который может повлиять на рост цен, пятый месяц подряд называется подорожание коммунальных услуг — 49% респондентов выбрали этот вариант (в июле — 51%).

На втором месте остаётся подорожание топлива и энергоресурсов (электричество, газ) четвёртый месяц подряд. В августе 46% (44%) опрошенных заявили, что этот фактор повлияет на рост цен в следующие 12 месяцев.

На третьем месте остаётся изменение курса валюты — так думают 42% опрошенных (было 39%). Следом идут повышение зарплат и пенсий ­- 40% (было 22%), монополии и искусственное повышение цен — 27% (28%), рост транспортных расходов — 26% (26%).





У бизнеса пока главным фактором повышения цен остаётся подорожание коммунальных услуг — 47% респондентов (было 50%), а также подорожание топлива и энергоресурсов — 45%.

С марта всё меньше респондентов указывали вариант изменения курса валюты, но в августе этот фактор укрепился — 42% (38%).

Следом идут повышение зарплат и пенсий ­- 38% (было 17%), рост транспортных расходов — 31% (31%), высокий уровень налоговой нагрузку — 27% (28%), подорожание сырья — 26% (25%).





Инфляционные ожидания среди групп населения с доходом до 2 млн сумов немного снизились — с 12,6% до 12,1%, а в других группах с более высоким уровнем доходов ожидания по росту цен выросли.

Справка: Инфляционные ожидания — предположения населения относительно роста цен в ближайшие месяцы и годы. Эти ожидания влияют на потребительское поведение людей. Желая поскорее приобрести то, что может подорожать, люди перестают откладывать покупки, совершают больше трат, меньше сберегают и чаще берут кредиты. В результате ожидаемая инфляция влияет на реальную. Под действием повышенного спроса цены начинают расти быстрее.