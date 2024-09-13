Политика

107 руководящих сотрудников в Минтрансе, МДШО и Минкульте были учредителями 116 компаний, выявила проверка Антикоррупционного агентства. Сотрудникам выданы предупреждения, нарушения устраняются, говорится в сообщении.

Посол Украины Николай Дорошенко призвал Узбекистан поддержать восстановление экономики Украины вкладом в её энергетическую безопасность, инвестициями от бизнеса, а также трудовыми ресурсами. Он также анонсировал проведение выставки украинских художников в Ташкенте в октябре.

Экономика

Комитет по конкуренции и защите прав потребителей возбудило дело против компании Uzauto Motors и дилера PSM-Avtosavdo. Ранее владелец Chevrolet Lacetti сообщил, что автомобиль из-за неисправности загорелся спустя менее 5 месяцев после покупки. Производителю предписано отозвать 38 машин этой марки.

У жителей и бизнеса Узбекистана при прогнозе годовой инфляции возросли опасения по поводу подорожания топлива и энергоресурсов, следует из августовского опроса Центробанка. Они также ожидают подорожание коммунальных услуг и изменение валютного курса.

В августе ощущаемая населением Узбекистана инфляция увеличилась до 13,6%, сообщает ЦБ. Значительно возросла доля респондентов, которые заявили о резком подорожании мяса и молока, бензина, метана и пропана, масла. В июле на первом месте в опросе по росту цен были электроэнергия и газ.

Все мы иногда ищем работу, задумываемся о новой, а порой не можем найти своё место. В интервью «Газете.uz» основатель HR-компании Person Hunters Юлия Яковлева рассказывает, как стать ценным сотрудником и найти работу мечты.

Общество

Территорию Института астрономии в Ташкенте, судьба которой была неясной семь лет, решено превратить в общественный Oxygen park — зелёный парк без аттракционов и заборов, доступный круглосуточно. К посадке деревьев и поддержке парка привлекут общественность, сообщил министр экологии Азиз Абдухакимов.

В этом году в Самарканде будет широко отпраздновано 630-летие со дня рождения Мирзо Улугбека. Постановление об этом 12 сентября подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Хоким Ташкента Шавкат Умурзаков подписал распоряжение о подготовке отраслей экономики, социальных объектов и многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду. Планируется провести ремонт газовых, электрических, водных и теплосетей, домов, котельных и другое. На эти цели направят 732,6 млрд сумов.

Шесть кинопремьер, кинопоказы под открытым небом, «Чхусок 2024», фестиваль кино Cinema Love 2024, ярмарки ручных изделий, бесплатный концерт Райхон, выставки, спектакли, детские мастер-классы, вечеринки и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.

Культура

В Ташкентском доме фотографии проходит итоговая выставка образовательной программы Wildlife Photographer of the Year Academy. Её авторы — 15 подростков, которые прошли обучение у известного фотожурналиста Клауса Нигге. «Газета.uz» узнала, как программа изменила отношение детей к природе.

С 13 по 22 сентября в Ташкенте пройдёт третий кинофестиваль Cinema Love, направленный на поддержку молодых режиссёров Центральной Азии. В программе — конкурс короткометражных фильмов, образовательные встречи и другие мероприятия. Пройдёт также показ VR-фильмов французских режиссёров.

Спорт

Президент Узбекистана на встрече с призёрами Паралимпиады в Париже заявил, что подготовку к Играм-2028 «должны начать уже сейчас». «Нашей главной целью будет войти по итогам следующих Паралимпийских игр в „десятку“ сильнейших», — сказал он.

Мужская сборная Узбекистана по шахматам во втором туре шахматной олимпиады в Будапеште одержала победу над командой Египта. Женская сборная победила представительниц Анголы.

Мир

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп отказался участвовать в новых дебатах с соперницей от демократов Камалой Харрис перед выборами 5 ноября.

Вакцина MVA-BN от датского производителя Bavarian Nordic A/S прошла предварительную квалификацию и стала первым препаратом от оспы обезьян, сообщила ВОЗ.

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