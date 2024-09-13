Третий фестиваль независимого кино Cinema Love пройдёт в Ташкенте с 13 по 22 сентября. Он направлен на продвижение работ молодых режиссёров стран Центральной Азии.

В 2021 и 2022 годах фестиваль был частью проекта mocfest. В этом году Cinema Love стал самостоятельным событием.

В рамках фестиваля запланированы:

конкурсная программа из более 20 короткометражных работ авторов из Центральной Азии;

ретроспектива работ Умиды Ахмедовой и Олега Карпова;

образовательные артист-токи с Сашей Кулак и Саной Серкебаевой;

показы фильмов Саши Кулак, Михаила Бородина, Альмира Саифуллины, Катерины Суворовой, Малики Мухамеджан и Асель Жураевой.

Параллельным блоком в третий раз пройдёт фестиваль Digital Autumn («Цифровая осень»), который предложит зрителям познакомиться с виртуальной реальностью и экспериментальными работами французских авторов. Этот блок проводится при поддержке посольства Франции, Французского альянса и Французского института при посольстве в сотрудничестве с агентством Less Media Group и креативным хабом MOC при технической поддержке компании VRonica.

Мероприятия пройдут в Tashkent Film School, moc hub, Греческом культурном центре и на крыше дома «Жемчуг». Для участия необходима регистрация на сайте фестиваля.