Шахматисты Узбекистана одержали победы во втором туре Всемирной шахматной олимпиады в Будапеште 12 сентября.

Представители мужской сборной в первом туре победили соперников из Тринидада и Тобаго со счётом 3,5:0,5. Такой же счёт был зафиксирован против команды Египта во втором туре.

Нодирбек Абдусатторов победил Адхама Фаузи (партия), Нодирбек Яккубоев превзошёл Карейма Вагейха, Шамсиддин Вохидов справился с Самехом Садеком. Жавохир Синдаров (рейтинг ФИДЕ — 2677) сыграл вничью Хамедом Вафой (2368), несмотря на большую разницу в рейтингах.

При этом в онлайн-рейтинге Абдусатторов (2768,6) снова поднялся на 5-е место мирового рейтинга ФИДЕ, обойдя Алирезу Фирузджу (2767).

Женская сборная победила Анголу со счётом 3:1. Афруза Хамдамова, Умида Омонова и Маржона Маликова одержали победы (1, 2, 3), а Нилуфар Якуббоева потерпела поражение.

Мужская сборная Узбекистана в третьем туре сыграет против сборной Хорватии, а женская — против Венгрии.

Фотографии: UzChess / Telegram.

Олимпиада

10 сентября в Будапеште стартовала 45-я шахматная олимпиада — крупнейший командный шахматный турнир, проходящий раз в два года. В турнире соревнуются 381 команда, 197 из которых — в открытой секции, а 184 команды — в женском чемпионате.

Команды состоят из четырёх игроков + одного запасного игрока в обеих секциях. Соревнования будут проходить в 11 туров по швейцарской системе с контролем времени 90 минут на 40 ходов, плюс 30 минут до конца игры, с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Мужскую команду Узбекистана представляют Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббоев, Жавохир Синдаров, Шамсиддин Вахидов и Жахонгир Вахидов, женскую команду — Афруза Хамдамова, Нилуфар Якуббаева, Умида Омонова, Маржона Маликова и Нодира Нодиржанова.

Капитаном мужской сборной является Владимир Крамник из России — экс-чемпион мира и один из символов шахмат 21 века, женской — российский гроссмейстер Алексей Дреев, который трижды выигрывал шахматную олимпиаду.

«Газета.uz» ранее анализировала шансы шахматистов Узбекистана и их соперников в этом турнире.