До конца года Yandex Uzbekistan инвестирует более 33 млн долларов в развитие и расширение зоны работы приложения Yandex Go и запуск новых сервисов в стране. Об этом «Газете.uz» рассказал руководитель компании Иззат Шукуров.

Сервис заказа поездок из приложения Yandex Go в этом году запустился в Термезе, Ургенче, Хиве и Гулистане, увеличив количество городов присутствия до 14. До конца года компания планирует выйти ещё в несколько городов, а также расширить линейку тарифов в городах присутствия.

В сфере электронной коммерции Yandex развивает свои сервисы доставки для малых и средних предприятий. Внутри Yandex Go предприниматели могут организовать продажу блюд, продуктов и других товаров в категориях «Магазины» или «Рестораны» через сотрудничество с сервисом Еда или отправлять свои товары вне маркетплейса с помощью сервиса Доставка.

Оба сервиса также расширяют зону своего присутствия. Вслед за запуском поездок от Yandex Go в Термезе, Ургенче, Хиве и Гулистане там же заработала Доставка. Решение для предпринимателей в ближайшие месяцы будет представлено в Самарканде и Андижане.

Таким образом, ожидается, что приложение Yandex Go к концу года будет присутствовать в 16 городах Узбекистана. Yandex Uzbekistan также планирует запустить несколько новых сервисов, отметил Иззат Шукуров, добавив, что компания уже инвестирует в необходимую для них инфраструктуру.

«Распространение цифровых сервисов способствует развитию инфраструктуры городов, малого бизнеса в сфере общественного питания и торговли, логистики и обслуживания клиентов», — отметил вновь назначенный глава компании.