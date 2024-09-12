В Учкурганском районе Наманганской области на границе с Кыргызстаном 12 сентября состоялась церемония открытия пограничного таможенного пункта «Учкурган» (со стороны Кыргызстана — «Кенсай»), сообщила пресс-служба Таможенного комитета Узбекистана.





Ранее в этот же день в Андижанской области был открыт КПП «Карасу», который был закрыт в 2010 году. В обеих церемониях участвовал вице-премьер Ачилбай Раматов.





Пункт способен пропускать в день в среднем 10 тысяч человек. Ожидается, что его будут пересекать более 500 грузовых и более 300 легковых автомобилей.





Восстановление деятельности пунктов пропуска «Учкурган-автодорожный» и «Кенсай-автодорожный» создаст удобства не только для населения Наманганской области Узбекистана и Джалал-Абадской области Кыргызстана, но и начнёт новый этап в движении внешнеэкономических грузов во всей Ферганской долине, отметили в Таможенном комитете.





Это также откроет новые возможности для развития туризма во всем Узбекистане — именно этот пост является самым удобным для посещения и транзита в и из Кыргызстана и Китая.

Географически КПП «Учкурган» расположен в непосредственной близости от высокогорной автодороги «Ош-Бишкек» в Кыргызстане.





Зарубежные и отечественные перевозчики смогут более оперативно осуществлять экспорт сельскохозяйственной и промышленной продукции из областей Ферганской долины в соседние и дальние страны.





Кроме того, за счёт транзита грузов из Согдийской области Таджикистана в Россию, Китай и Кыргызстан через КПП «Учкурган» поток транспорта через КПП «Дустлик» в Андижанской области должен сократиться на 30−40;, сообщили в ТК.