В четверг состоится встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с делегацией Турции в составе министра иностранных дел Хакана Фидана, министра внутренних дел Али Ерликая и директора Национальной разведывательной службы Ибрагима Калына. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

«Встречи в таком формате проводятся впервые и нацелены на налаживание системного сотрудничества в приоритетных направлениях узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства», — отметил он.

Турецкая делегация прибыла в Ташкент в соответствии с договорённостями, достигнутыми в ходе официального визита президента Узбекистана в Турцию 6−7 июня.

Запланировано также проведение двусторонних переговоров и совместной встречи глав внешнеполитических, правоохранительных ведомств и спецслужб.

В фокусе внимания будут вопросы практической реализации решений руководителей двух стран, усиления координации и практического взаимодействия в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности, отметил Шерзод Асадов.