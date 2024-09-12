Должностные лица Федерации плавания Узбекистана подозреваются в хищении более 2 млрд сумов, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Было выявлено, что из выделенных федерации средств на отдых в Турцию были отправлены 15 человек, не являвшихся членами сборной по плаванию, включая двух членов семьи генерального секретаря федерации А. Г. На это было израсходовано 405 млн сумов.

Ещё 458 млн сумов были присвоены путём подписания фиктивных приказов на проведение учебно-тренировочных сборов, которые на самом деле не проводились.

Кроме того, были расхищены 1,2 млрд сумов, выделенных спонсорами на проведение международных соревнований и учебных сборов.

Возбуждено уголовное дело, начато предварительное следствие.

В 2022 году «Газета.uz» писала про хищения на сумму более 1 млрд сумов в Федерации плавания.