Министерство энергетики Узбекистана опровергло принуждение к установке солнечных панелей в Узбекистане.

В социальных сетях появились жалобы на то, что в некоторых регионах страны предпринимателей заставляют устанавливать солнечные панели. При этом им отправляют официальные письма от некоторых организаций с угрозами отключения от электроснабжения, если это требование не будет выполнено.

Как отмечает Минэнерго, постановлением президента от 16 февраля 2023 года (ПП-57) «О мерах по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий в 2023 году» и постановлением от 14 июня 2024 года (ПП-222) «О дополнительных мерах по повышению эффективности использования энергетических ресурсов» (второй документ отсутствует в базе законодательства) предусмотрено выполнение целевых показателей по экономии электричества и природного газа населением и предпринимателями, а также усиление агитации по установке солнечных панелей и солнечных водонагревателей там, где это возможно.

«Однако ни в одном законодательном акте не предусмотрены принуждение кого-либо к установке солнечных панелей или угроза отключения от сети в случае отказа от их установки. Таким образом, подобные действия противоречат законодательству, и Министерство энергетики полностью не одобряет такие действия», — говорится в сообщении.

Ведомство утверждает, что число предприятий, ввозящих солнечные панели и их комплектующие в страну, с каждым днём растет.

Согласно результатам мониторинга, проводимого совместно с Таможенным комитетом, только за первые восемь месяцев этого года 107 предпринимателями было ввезено более 1,5 миллиона солнечных панелей. 64 из этих компаний начали деятельность в текущем году. Как распределены доли импортёров, не раскрывается.

Кроме того, 62 предпринимателя импортировали около 7000 инверторов, сообщили в Минэнерго.

Если в сентябре 2023 года стоимость солнечной панели системы «on grid» (подключение к сети для предотвращения дефицита или избытка энергии) мощностью 1 кВт составляла в среднем 10 млн сумов, а панели системы «off grid» (независимая система с аккумуляторами для использования энергии ночью) — 13 млн сумов, то в текущем году их цена снизилась более чем на 30%, соответственно до 7−9 млн сумов, говорится в сообщении.

«То есть, вопреки мнению некоторых „экономистов“, импорт этих продуктов не осуществляется по разрешению одной или двух организаций, и их деятельность не контролируется Министерством энергетики», — заявили в ведомстве.

Стоимость солнечной панели мощностью 5 кВт в системе «on grid» в прошлом году составляла в среднем 50 млн сумов, «off grid» — 65 млн сумов. В сентябре 2024 года эти цены снизились до 35 млн и 45 млн сумов соответственно. Это стало результатом конкурентной среды, а также снижения цен у основного производителя в Китае, указали в министерстве.

С 1 октября 2023 года для юридических лиц и предпринимателей, а с 1 мая 2024 года — для населения были повышены тарифы на электроэнергию и газ, что «естественным образом усилило интерес потребителей к солнечным панелям и гелиоколлекторам».

К 1 августа по программе «Солнечный дом» было заключено свыше 13,3 тысячи договоров на установку солнечных панелей общей мощностью 44,5 тысячи кВт, а с юридическими потребителями — 8776 договоров мощностью 197,2 тысячи кВт. Все эти потребители установили солнечные панели по собственному желанию, подчеркнули в Минэнерго.

Госорган в заключение повторил, что абсолютно не одобряет принуждение предпринимателей к установке солнечных панелей.

Сообщения о принуждении к установке панелей

8 сентября финансист Отабек Бакиров сообщил, что в последние дни во всех регионах Узбекистана вновь участились случаи принуждения предпринимателей к установке солнечных батарей. По его словам, аналогичная кампания длилась с ранней весны до поздней осени прошлого года и была остановлена после повышения тарифов для бизнеса в октябре.

«Основной метод принуждения предпринимателей — отключение света, отключение электричества в дневное время и угрозы снижения лимита по договору. Самое забавное, что в некоторых районах от предпринимателей требуют просто покупать панели вместо того, чтобы увеличивать выработку за счёт установки солнечных батарей. То есть цель вовсе не энергоэффективность, а продажа по завышенным ценам очередной партии солнечных панелей некой компании», — заявил он.

Финансист утверждает, что закрытым решением право на беспошлинный ввоз солнечных панелей и их комплектующих в Узбекистан было предоставлено двум предприятиям.

Он считает, что устанавливать панели везде и всюду не имеет экономического смысла. Бизнес сам должен определять, какая панель ему нужна, исходя из вида деятельности, её энергоёмкости и относительного преимущества (в сравнении с другими источниками электроэнергии).

«То же самое справедливо и для домохозяйств. Устанавливать солнечную панель без аккумулятора, особенно для бедных семей с низким потреблением электроэнергии, просто глупо», — написал он.

По его мнению, необходима надёжная обратная связь по принудительной установке солнечных батарей, однако она должна быть в ведении другого ведомства, например, Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей.

Отабек Бакиров отмечает, что стоимость солнечных батарей и их установки во время прошлогодней «принудительной кампании» повысилась до 18−20 млн сумов. Он признаёт, что с тех пор цена стала значительно ниже, но «эта информация снова устарела после возобновления кампании принуждения».

Он предлагает, чтобы Минэнерго на своём сайте или в Telegram-канале размещало и объявляло подробную информацию о том, какие организации устанавливают солнечные панели по системе «off grid» по цене в 9 млн сумов. Потому что на сегодняшний день в регионах эти панели продаются по 14−16 млн сумов, указал финансист.

На следующий день после публикации опровержения Минэнерго журналист Мухрим Аъзамхужаев опубликовал обращение одного из читателей.

«Пишу из Намангана. В нашем районе газовые заправки отключили от газоснабжения, потому что они не установили солнечные панели. Работает только одна заправка, длинные очереди. Теперь, пусть и дорого, заливаем бензин. Вчера в Минэнерго заявили: „Никого не принуждают устанавливать солнечные панели“. Люди не глупы. Все видят и знают реальную ситуацию. Среди тех, кого ещё не принуждали, остался только простой народ», — говорится в письме.

В другом сообщении отмечается, что предпринимателей и местных чиновников в регионах заставляют устанавливать солнечные панели в домах малообеспеченных семей. «Честно говоря, если бы бедным раздавали не солнечные батареи на 50−60 млн сумов, а давали эти 50−60 млн сумов, от этого было бы больше пользы», — пишет читатель.

Жалобы о принуждении появлялись и ранее. В феврале прошлого года сообщалось, что в Андижанской и Навоийской областях предпринимателей и жителей заставляют устанавливать солнечные панели, в том числе за счёт кредитов. Хокимияты заявили, что работа проводится «без принуждения», домохозяйствам лишь объясняют преимущества альтернативной энергетики.

Журналист Шухрат Шокиржонов тогда обратил внимание на то, что школьных учителей заставляют голосовать за установку солнечных панелей в рамках «Инициативного бюджета».