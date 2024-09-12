В России готовится законопроект, который запретит трудовым мигрантам привозить в страну свои семьи. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Не может человек, приехав сам работать, ещё с собой везти членов семьи. Подход такой мы сейчас стараемся реализовать уже в виде федерального закона», — сказал Володин.

По его словам, большинство депутатов Госдумы «точно поддержат» эту инициативу, независимо от их фракционной принадлежности.

Володин также сообщил, что первое чтение прошёл законопроект, направленный на предупреждение заключения фиктивных браков для получения гражданства. Срок нахождения в браке в этом случае могут увеличить с одного года до двух лет.

Володин на выездном совещании Совета Госдумы в Самаре 4 сентября уже выступал против переезда семей трудовых мигрантов в Россию. «Когда мы говорим о трудовых низкоквалифицированных мигрантах, приезжающих на работу, тогда нам надо выходить на принятие решения, с тем чтобы они приезжали работать и не более чем», — заявил он.

Политик отметил, что быт работника должно организовать принимающее предприятие, «а что касается уже родственников, семей, они должны ждать в стране, откуда приехал человек». «Не надо перевозить сюда всех», — сказал Володин, добавив, что важно, чтобы приезжающий из другой страны в Россию работать знал русский язык, уважал местные традиции, соблюдал закон.

С инициативой запретить трудовым мигрантам привозить свои семьи ранее выступила партия ЛДПР. Законопроект, разработанный партией в августе, предлагал запретить въезд в Россию иностранцам на основании того, что они являются родственниками временно работающего в РФ человека. В документе говорилось, что речь идёт о низкоквалифицированных специалистах, которые находятся в стране только на основании трудового договора или патента.

«Семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине. Приезжая в Россию, близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами, разговаривают на своём языке, с пренебрежением относятся к местным жителям. Нередки случаи, когда такие мигрантские квартиры не платят за ЖКХ, копят огромные долги, с которыми вынуждены разбираться остальные собственники. Все эти проблемы нужно ликвидировать и запретить неквалифицированным иностранцам привозить семью на период их трудоустройства. Приехал, отработал — домой. Иного разговора быть не должно», — сказал тогда лидер партии Леонид Слуцкий.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также призвал запретить мигрантам привозить свои семьи в страну. «Если человек приезжает к нам на сезонную работу, какого черта он тащит с собой свою семью?» — заявил Медведев. Также он предложил заставить детей мигрантов, которые учатся в российских школах, выучить русский язык.