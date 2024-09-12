Правление Центрального банка Узбекистана на заседании 12 сентября приняло решение оставить основную ставку без изменений на уровне 13,5% в целях снижения инфляции до прогнозных показателей к концу года и достижения таргета в 5% в среднесрочной перспективе, сообщила пресс-служба ЦБ.

Как говорится в сообщении, высокий спрос в экономике и наблюдаемые темпы роста цен на некоторые виды продовольственных товаров и энергоресурсов требуют сохранения текущего уровня жёсткости денежно-кредитных условий.

Отмечается, что высокая экономическая активность и устойчивый рост доходов населения являются основными факторами, стимулирующими совокупный спрос.

В последние три месяца, по данным ЦБ, общая инфляция оставалась неизменной и в августе составила 10,5% в годовом выражении. В текущем году снижение цен на плодоовощную продукцию оказало понижательное влияние около 1 процентного пункта на инфляцию. Вместе с тем базовая инфляция, имевшая с начала года тенденцию к снижению, перестала замедляться в годовом исчислении после июня.

В январе-июле экономика демонстрировала высокую производственную активность, сократился разрыв между совокупным спросом и предложением. В частности, промышленное производство, строительные работы и услуги росли более быстрыми темпами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Положительные тенденции экономической активности наблюдаются также в увеличении объёмов поступлений от торговли и платных услуг, экспортных поступлений и денежных переводов по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, отметили в ЦБ.

В связи с увеличением общей ликвидности банковской системы и снижением основной ставки в июле, на денежном рынке наблюдалось некоторое снижение процентных ставок. Это, в свою очередь, отразилось на снижении уровня доходности на рынке государственных ценных бумаг.

По прогнозу Центробанка, высокая инвестиционная и потребительская активность продолжат поддерживать совокупный спрос. Ожидается, что расходы государственного бюджета и увеличение прямых инвестиций будут способствовать инвестиционному спросу, а высокий объем трансграничных денежных переводов окажет положительное влияние на реальные доходы населения и отразится на динамике потребительского спроса.

Вместе с тем, повышение пенсий и заработных плат бюджетных организаций в сентябре-октябре послужит стимулированию потребительского спроса в ближайшие кварталы.

Инфляционные ожидания населения и предпринимателей, снизившиеся в июле до 11−12% на фоне стабильной динамики обменного курса и цен на продовольственные товары, в августе составили 12−13% в связи с ожидаемым повышением пенсий и заработных плат в государственном секторе и ростом цен на топливные ресурсы.

В условиях улучшения внешнеторгового баланса и значительного увеличения денежных переводов ожидается сокращение дефицита счёта текущих операций. В свою очередь, это, по мнению аналитиков ЦБ, позволит снизить давление со стороны фундаментальных факторов на обменный курс и продолжить формирование текущей стабильной динамики.

Для достижения прогнозного уровня инфляции до конца года необходимо сохранение основной ставки на текущем уровне без изменений, отметили представители регулятора.

Ожидается, что высокая сберегательная активность и привлекательность депозитов в национальной валюте, формирующиеся в экономике за счёт сохранения текущего относительно жёсткого уровня денежно-кредитных условий, послужат сбалансированию совокупного спроса и обеспечению нисходящей динамики инфляции.

В среднесрочной перспективе Центральный банк продолжит поддерживать относительно жёсткие денежно-кредитных условий, направленные на достижение таргета инфляции в 5%. Решения будут приниматься исходя из баланса спроса и предложения в экономике и формирования факторов инфляции, говорится в сообщении.

Ођчередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки запланировано на 24 октября.

Напомним, в июле Центральный банк принял решение снизить основную ставку до 13,5% годовых на фоне уменьшения проинфляционных рисков. Основная ставка опустилась ниже 14% впервые за семь лет.