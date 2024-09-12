Пограничный таможенный пост «Карасу» в Кургантепинском районе Андижанской области на границе с Кыргызстаном возобновил работу 12 сентября после 15 лет, сообщила пресс-служба Таможенного комитета Узбекистана.

Его открытие стало возможным благодаря договорённостям, достигнутым ранее президентами двух стран, говорится в сообщении.





Пост был реконструирован и сейчас занимает площадь более 3 гектаров. Его пропускная способность составляет более 12 тысяч человек в день.

Пеший переход границы осуществляется в основном через закрытые помещения. Паспортный и таможенный контроль и оформление осуществляются в ускоренном режиме, отметили в комитете.





Открытие КПП создаст удобства и для граждан Кыргызстана, говорится в сообщении. Если путь из Ошской в Джалалабадскую область по территории Кыргызстана составляет 120 км, то теперь его можно сократить всего до 19 км за счёт транзита через территорию Узбекистана.





В Таможенном комитете сообщили, что за последние семь лет товарооборот Узбекистана с Кыргызстаном вырос в 3 раза, а перемещение через пограничные таможенные посты с этой страной граждан, грузового автотранспорта и железнодорожных вагонов — в 7 раз.

Если в 2017 году границу между двумя странами пересекли 2,3 миллиона человек, то в 2023 году эта цифра достигла 18 миллионов.

Количество предпринимателей Узбекистана, занимающихся экспортом и импортом товаров с кыргызскими партнёрами, выросло в 2,7 раза.





В этот же день открывается КПП «Учкурган» в Наманганской области.

Отметим, что с прошлого года граждане Узбекистана и Кыргызстана могут пересекать границу этих стран как с загранпаспортом, так и с ID-картой.