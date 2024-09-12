В Узбекистане продолжает рост цен на сжиженный природный газ (СГП, в основном пропан). С апреля на бирже его стоимость удвоилась — с 4,59 млн до 9,28 млн сумов. «Газета.uz» попыталась разобраться в причинах подорожания топлива.

Как сообщает газета Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (UzEx), в январе средние цены на пропан составляли 7,07 млн сумов за тонну, а затем опустились до 4,6 млн сумов за тонну в апреле на фоне увеличения объёмов выставления на бирже.

Динамика цен показала непосредственную связь с динамикой объёма выставления и реализации данного товара, то есть котировки росли при падении выставляемого объёма для продажи.

По итогам 11 сентября цена на бирже поднялась до 9,28 млн сумов за тонну, а на заправках цена повысилась до 7000 сумов за литр.

Один из владельцев газовой заправки в Байсунском районе Сурхандарьи подтвердил «Газете.uz», что резкий рост цен в последние месяцы связан со снижением объёма предложения. В частности, Мубарекский газоперерабатывающий завод в Кашкадарье, по его словам, перестал выставлять пропан на бирже в последние 6−7 месяцев.

«Когда работал этот завод, каждый день он выставлял 200 тонн, 500 тонн, даже 1000 тонн. Мурабекский завод (входит в структуру „Узбекнефтегаза“) и ещё один завод не выставляют уже долгое время, иногда на 1−2 дня могут выставить какие-то объёмы и снова пропадают. Uzbekistan GTL выставляет 75, 100, 135 тонн в день. Есть ещё какая-то новая компания Uz Gas Energy (в сети нет информации о её деятельности, за исключением данных ЕГРПО), которая продаёт по 50, 100, 200 тонн. Самый крупный продавец — это „Лукойл“», — рассказал предприниматель.

Согласно данные ЕГРПО, Uz Gas Energy зарегистрирована в январе 2023 года. Занимается оптовой торговлей твёрдым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Учредителями указаны Фаррух Абдуллаев и Нодиржон Джалолов. По данным Orginfo.uz, Фаррух Абдуллаев ранее в этом году владел долями в таких компаниях, как Activ Finance Group (оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями, Profit Store (крупнейший дистрибьютор продуктов питания), Binket Group (фабрика по производству корпусной мебели и межкомнатных дверей), Gold Dried Fruits Export (агрохолдинг, входящий в группу компаний Orient), Investment Group BMK (производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава).

Нодиржон Джалалов в прошлом работал первым заместителем председателя «Махсусэнергогаза», который занимается оказанием сервисных услуг в нефтегазовой и нефтехимической отрасли (добыча, трубопроводный транспорт, переработка нефти и газа). Ранее в этом году он был учредителем Mercury Energy, занимающейся оптовой торговлей твёрдым, жидким и газообразным топливом.





Согласно данным газеты UzEx, по итогам первого квартала (январь-март) 2023 года доля LUKOIL Overseas Supply and Trading по сравнению с 2022 годом снизилась с 76% до 65%. Это было связано с появлением новых продавцов и увеличением объёма выставления со стороны других заводов.

На второй позиции тогда с долей 24% располагалась компания «Узбекнефтегаз», в структуру которой входят ряд других продавцов сжиженного газа.

Несмотря на относительно недавнее вступление на биржевой рынок сжиженного газа, компания SEG Tasco (принадлежит Saneg, топливо из Ферганского НПЗ) смог занять третье место на рынке с долей в 7%. В связи с сокращением объёма реализации пропана доля Шуртанского газохимического комплекса составила 1%.





По итогам января-апреля этого года доля «Лукойла» сократилась до 63%. На второе место поднялась новая компания Uz Gas Energy — 14%. Позиции «Узбекнефтегаза» продолжили сокращаться — 8%. Uzbekistan GTL нарастил долю до 4%, а Шуртанский ГКХ — 2%.

Средний ежемесячный объем продаж за январь-апрель составил 25,5 тысячи тонн.

При этом Ташкент оказался в абсолютных лидерах по потреблению пропана с долей 27%, хотя в первом квартале прошлого года показатель составлял 8%. Следом идут Самаркандская область — 22% (24%) и Кашкадарья — 11% (22%).

По словам владельца автозаправки, при покупке газа у LUKOIL покупатели платят НДС в 12%. Кроме того, они также уплачивают акцизный налог, налог на прибыль и расходы на транспортировку.

«Даже если на бирже пропан стоит 8000 сумов за кг, то в итоге выходит сумма в 10 тысяч сумов вместе с налогами и другими расходами… Потом есть ещё одна проблема. „Лукойл“ выставляет на биржу свыше 700 тонн пропана, но этого газа пока нет. Если я сегодня покупаю, то нужно ждать 10−20 дней, чтобы забрать топливо с завода», — пояснил он.

Собеседник утверждает, что уже могли появиться посредники, которые выкупают на бирже газ в большом объёме и затем продают его на вторичном рынке за наличные деньги. В частности, один покупатель приобретает по 20 тонн в день (400 тонн в месяц), обычная газовая заправка реализует такой объём за два года, говорит он.

Предприниматель также указал на отсутствие разъяснений со стороны властей о причинах такой ситуации с пропаном.

В начале августа Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей сообщал, что проводит изучение ситуации. Тогда ведомство заявило, что прогнозировало возможный рост цен и уведомило об этом регулятора (Министерство энергетики) ещё 15 июля.

На последний запрос «Газеты.uz» 10 сентября в комитете заявили, что изучили все случаи с пропаном и направили предложения правительству и регулятору по смягчению ситуации.

Источник «Газеты.uz» сообщил, что на сегодняшний день большая часть производимого пропана поставляется населению. По состоянию на 1 августа газоснабжением было обеспечено 4,27 миллиона потребителей, однако 3,66 миллиона получают сжиженный газ (пропан) в газовых баллонах.

Основной фактор текущей проблемы — нехватка газа с учётом сокращения добычи и увеличения импорта «голубого топлива». В таких условиях правительство в первую очередь поставляет пропан населению, а затем водителям.

Собеседник указал, что в справке, предоставленной регулятору со стороны комитета, были представлены прогнозы по сокращению объёмов пропана, а также росту цен. В ней также указывалось, что Россия не сможет удовлетворить спрос Узбекистана в пропане из-за ситуации на российском внутреннем рынке и других факторов. В июле газета «Ведомости» писала, что оптовые цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ — пропан, бутан, изобутан и другие) в РФ достигли максимума с прошлой осени.

В качестве альтернативы для импорта газа предлагался Туркменистан.

Отметим, что цена пропана на бирже приблизилась к котировкам бензина Аи-80. Однако с ноября-декабря Бухарский нефтеперерабатывающий завод планирует постепенно перейти на производство бензин Аи-91 и выше и с начала 2025 года полностью отказаться от Аи-80.

На фоне спроса в справке был дан прогноз, что цена на бензин предположительно поднимется до 1 доллара (по курсу ЦБ на 13 сентября — 12741 сум) до конца года.

«Газета.uz» направляла запросы в Министерство энергетики и «Узбекнефтегаз» с просьбой прокомментировать ситуацию с пропаном, однако на момент публикации не получила ответ.

За семь месяцев объём добычи газа в Узбекистане составил 26,15 млрд кубометров, что на 4,8%, или на 1,3 млрд кубометров, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2023 году Узбекистан впервые импортировал больше газа, чем экспортировал. Разница в поставках тогда превысила 165 млн долларов (по итогам семи месяцев этого года — уже 568,1 млн долларов). «Газета.uz» изучала факторы, которые привели к такому положению, несмотря на огромные запасы газа внутри страны.