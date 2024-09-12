Два члена экипажа корабля Crew Dragon американской компании SpaceX совершили первый в истории частный выход в открытый космос, передаёт Reuters.

Капитан и спонсор коммерческой миссии Polaris Dawn, миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис стали первыми не профессиональными астронавтами, совершившими подобную экскурсию в космосе.

Два других члена полностью частного экипажа — инженер SpaceX Анна Менон и отставной подполковник ВВС США Скотт Потит — оставались внутри корабля.

Поскольку у Crew Dragon нет шлюза, для выхода в космос пришлось открыть люк настежь. Экипаж полагался на скафандры, разработанные SpaceX, для получения кислорода, который подавался через шланговое соединение с Crew Dragon. Аналогичным образом в 1960-х годах совершали выходы в открытый космос астронавты NASA и советские космонавты, уточняет The New York Times.

Выходы Айзекмана и Джиллис длились всего несколько минут, а их движения были тщательно отрепетированы, отмечает издание.

«Дома у нас у всех много работы, но отсюда Земля, безусловно, выглядит идеальным миром», — сказал Айзекман, выйдя из космического корабля.

Стоимость миссии Polaris Dawn не раскрывается, но, вероятно, она обошлась в сотни миллионов долларов, исходя из цены в 55 млн долларов за место в Crew Dragon для других полётов, указывает Reuters.

Экипаж миссии провёл 2,5 года, тренируясь на симуляторах SpaceX и проходя обучение в сложных и некомфортных условиях.

Миссия стартовала с мыса Канаверал во Флориде 10 сентября и, как ожидается, вернётся на Землю 14 сентября.