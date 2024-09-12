Два члена экипажа корабля Crew Dragon американской компании SpaceX совершили первый в истории частный выход в открытый космос, передаёт Reuters.
Капитан и спонсор коммерческой миссии Polaris Dawn, миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис стали первыми не профессиональными астронавтами, совершившими подобную экскурсию в космосе.
https://twitter.com/PolarisProgram/status/1834210476156129761
Два других члена полностью частного экипажа — инженер SpaceX Анна Менон и отставной подполковник ВВС США Скотт Потит — оставались внутри корабля.
Поскольку у Crew Dragon нет шлюза, для выхода в космос пришлось открыть люк настежь. Экипаж полагался на скафандры, разработанные SpaceX, для получения кислорода, который подавался через шланговое соединение с Crew Dragon. Аналогичным образом в 1960-х годах совершали выходы в открытый космос астронавты NASA и советские космонавты, уточняет The New York Times.
Выходы Айзекмана и Джиллис длились всего несколько минут, а их движения были тщательно отрепетированы, отмечает издание.
«Дома у нас у всех много работы, но отсюда Земля, безусловно, выглядит идеальным миром», — сказал Айзекман, выйдя из космического корабля.
Стоимость миссии Polaris Dawn не раскрывается, но, вероятно, она обошлась в сотни миллионов долларов, исходя из цены в 55 млн долларов за место в Crew Dragon для других полётов, указывает Reuters.
Экипаж миссии провёл 2,5 года, тренируясь на симуляторах SpaceX и проходя обучение в сложных и некомфортных условиях.
Миссия стартовала с мыса Канаверал во Флориде 10 сентября и, как ожидается, вернётся на Землю 14 сентября.