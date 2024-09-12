23 человека были госпитализированы с признаками пищевого отравления в Ташкенте после посещения кафе Muhteshem Doner, сообщает пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья. Случаи отравления были зафиксированы с 6 по 8 сентября.

По информации ведомства, 22 человека поступили в клинику Научно-практического центра эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний, а 1 был направлен в городскую инфекционную больницу №4.

В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что все пациенты 5 сентября употребляли несколько блюд в Muhteshem Doner, расположенном на улице Ниёзбек йўли в Юнусабадском районе.

По состоянию на 9:00 часов 12 сентября 13 человек были выписаны. Лечение оставшихся 10 продолжается. Состояние всех госпитализированных удовлетворительное, отметили в Минздраве.

Управление Санэпидкомитета по Ташкенту временно приостановило деятельность кафе. Были взяты образцы остатков пищи для лабораторных исследований.

По предварительным данным, причиной отравления мог стать соус, который употребляли все пострадавшие.