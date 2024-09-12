Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ввёл мораторий на повышение заработной платы госслужащим, сообщает 24.kg со ссылкой на указ главы государства.

«Вводится запрет на повышение размера заработной платы служащих государственных ведомств, комитетов, уполномоченных представительств президента в регионах, а также органов местной администрации», — говорится в указе.

Мораторий введён до 2026 года. Решение принято для «оптимизации расходов» госбюджета.

Этим же указом введён запрет на расширение штата госорганов.

В документе отмечается, что изменение размера зарплаты госслужащих и структуры штата возможно в особых случаях отдельным решением президента.