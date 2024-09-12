Председатель Службы государственной безопасности Абдусалом Азизов 12 сентября принял делегацию Национальной разведывательной службы Турции во главе с Ибрагимом Калыном, сообщила пресс-служба СГБ.

В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в области безопасности, в частности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, незаконной миграцией, организованной преступностью, задержания и депортации лиц, разыскиваемых за причастность к террористической деятельности.

«Нынешний визит турецкой делегации состоялся на фоне интенсивного развития политических контактов на высшем уровне между двумя странами. Узбекистан и Турция как братские страны разделяют общие позиции в вопросах противодействия современным вызовам и угрозам», — заявили в СГБ.

В сообщении также подчёркивается, что в настоящее время только совместные усилия и практические действия способны обезопасить страны от любых проявлений терроризма и экстремизма.