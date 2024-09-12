Постановлением президента Сирожиддин Коршибаевич Эшкувватов назначен начальником Инспекции по контролю в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Министерстве строительства и ЖКХ Узбекистана, сообщила пресс-служба министерства.

На этом посту он сменил Козима Туляганова, который стал председателем недавно созданного Совета ветеранов сферы архитектуры и строительства.

До назначения Сирожиддин Эшкувватов с августа 2023 года работал прокурором Ташкентской области, ранее — с декабря 2022 года — был прокурором Андижанской области, а до этого — первым заместителем прокурора Наманганской области.