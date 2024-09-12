Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 сентября провёл совещание по вопросам поднятия на новый уровень работы по сокращению бедности в стране.

На совещании говорилось, что для развития инфраструктуры махаллей в 2025 году будет выделено 1,6 млрд долларов из всех источников (госбюджет, местные бюджеты и другие). 1,2 трлн сумов (94,2 млн долларов) из этих средств пойдёт на установку насосов и солнечных панелей в 300 наиболее проблемных махаллях.

Ещё в 500 махаллях для решения вопросов водоснабжения, электрификации и дорожной инфраструктуры, подключения к интернету выделят 2 трлн сумов (157 млн долларов).

«Как бы мы ни помогали людям, если мы не улучшим условия в махаллях, бедность не сократится», — цитирует главу государства его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Для проведения этих работ за 250 министрами, их заместителями и советниками, начальниками управлений будут закреплены 1000 махаллей с самыми тяжёлыми условиями. К каждому из 2000 руководителей в областях и 12 тысяч в районах будут также прикреплены по 5 семей с наиболее сложными условиями.

Сегодня в Узбекистане насчитывается около 9200 предпринимателей, создавших минимум по 50 рабочих мест. Оказание поддержки позволит им расширить свою деятельность производство и трудоустроить ещё больше людей, отметил президент.

Сообщается, что 58 птицеводческих предприятий Андижанской области выступили с инициативой привлечь к производству яиц 10 тысяч нуждающихся жителей, а 660 рыбоводческих хозяйств — создать столько же рабочих мест за счёт кооперации.

Глава государства поручил создать новую систему финансирования подобных проектов и расширить её в других регионах. Ожидается, что трудоустройство нуждающихся станет основным условием выделения кредита.

Два года назад предпринимателям в сфере общепита предоставили льготу по социальному налогу (они платят 1% до 2025 года). В результате ряд предприятий обеспечил работой 2000 человек в Ташкенте, Самарканде и Андижане. Если эту льготу продлить ещё на два года, предприниматели готовы обеспечить работой ещё 150 тысяч нуждающихся граждан, говорится в сообщении.

Некоторые компании хотят обеспечить их работой на дому, открыв колл-центр и обеспечив компьютерами и телефонами 2000 людей с инвалидностью.

Наибольшее количество рабочих мест в промышленности создаёт текстильная отрасль. Предприниматели этой сферы также попросили продлить льготу по социальному налогу (сейчас 1% — также до 2025 года), предоставленную в 2022 году предприятиям по производству готового трикотажа, крашеных тканей и текстиля.

Президент поручил внести предложения о продлении льгот в этих сферах.

Кроме того, принято решение о сохранении действия льготы по соцналогу ещё на три года для каждого нанятого работника из малообеспеченных категорий населения.

Льгота будет предоставлена не только текстильным предприятиям, но и предприятиям всех отраслей. Благодаря этому, согласно расчётам, можно обеспечить работой 120 тысяч нуждающихся в текстильной отрасли, 120 тысяч — в сельском хозяйстве и животноводстве, 25 тысяч — в строительстве, 20 тысяч — в сфере электротехники.

Как мы уже писали, на совещании Шавкат Мирзиёев заявил, что сокращение бедности превратится в общенациональное движение. Он подчеркнул, что причины попадания в бедность разные, поэтому и подходы должны отличаться, и анонсировал разработку программы «От бедности — к благополучию».

На этом же совещании было заявлено, что минимум одному человеку из каждой малообеспеченной семьи планируется помочь в получении высшего образования. Для этого выделят беспроцентные образовательные кредиты при хорошей успеваемости и дополнительные гранты. Координировать работу в этом направлении будет первый заместитель директора Национального агентства социальной защиты Шахноза Мирзиёева.