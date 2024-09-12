Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец на послематчевой пресс-конференции прокомментировал выездную победу над Кыргызстаном во втором туре третьего этапа квалификации к чемпионату мира 2026 года. Матч в Бишкеке завершился со счётом 2:3. За игрой наблюдали президент Кыргызстана Садыр Жапаров и глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев.

«Я поздравляю с победой моих игроков. Мы могли не пропускать такие голы. Когда вы играете против любой команды и пропускаете такие голы, команда может быть шокирована, но наши игроки немедленно отреагировали, и Шома (Элдор Шомуродов — ред.) забил ответный гол. В целом мы заслужили победу. У нас шесть очков. Следующие игры будут через месяц дома, у нас хорошие шансы выиграть», — заявил Сречко Катанец.

По его словам, игроки допустили ненужные ошибки, возможно, из-за качества поля.

«На заключительном этапе квалификации к чемпионату мира мы не можем допускать такие ошибки. На этом этапе собраны лучшие команды. Нам нужно быть более сконцентрированными», — сказал специалист.

Лучший игрок матча Элдор Шомуродов заявил, что команда завоевала три очка, и это главное.

«В первом тайме мы пропустили, у них было два гола после двух ударов, что усложнило нам жизнь, но мы не забросили игру. На второй тайм мы вышли с ещё большей концентрацией и добились победы. Нам предстоит долгая дорога, ещё много матчей впереди, поэтому мы пока излишне не радуемся. Будем идти к выполнению нашей основной задачи», — заявил он.

По итогам двух туров Узбекистан с шестью очками занимает первое место в своей группе. На втором месте идёт Иран — 6 очков, на третьей позиции расположились ОАЭ — 3 очка.





Национальная сборная проведёт следующий матч в Ташкенте против Ирана 10 октября в 19:00. Затем подопечные Сречко Катанеца примут ОАЭ 15 октября в 19:00.