Политика

Без улучшений условий в махаллях бедность не сократится, заявил президент. На развитие их инфраструктуры выделят $1,6 млрд. 1,2 трлн сумов пойдёт на установку насосов и солнечных панелей. Льготы по соцналогу для общепита планируется продлить, а также распространить эту практику на другие сферы.

В Узбекистане вводится должность заместителя генпрокурора для мониторинга работы по социальной защите и борьбе с бедностью. Он будет проверять, доходят ли средства, выделяемые малообеспеченным семьям, до своих адресатов.

Экономика

Центральный банк Узбекистана принял решение сохранить основную ставку на уровне 13,5% годовых. Отмечается, что высокий спрос в экономике и темпы роста цен на некоторые виды продовольственных товаров и энергоресурсов требуют сохранения текущего уровня жёсткости денежно-кредитных условий.

С апреля биржевые цены на пропан в Узбекистане повысились в 2 раза — почти до 9,3 млн сумов за тонну, а литр топлива — с 4500 до 6000−7000 сумов. Комитет по конкуренции уведомлял Минэнерго об ожидаемом росте цен. «Газета.uz» попыталась разобраться в причинах подорожания сжиженного природного газа.

Общество

В Андижанской области на границе с Кыргызстаном после 14-летнего перерыва возобновил работу пограничный таможенный пост «Карасу». В Наманганской области открылся КПП «Учкурган».

23 посетителя кафе Muhteshem Doner были госпитализированы с признаками отравления, часть из них уже выписана. Деятельность заведения приостановлена, проводится расследование. Вероятной причиной отравления назван соус.

В соцсетях снова начали сообщать о принуждении к установке солнечных панелей, а также об угрозах отключения от электро- и газоснабжения за невыполнение этого требования. В Минэнерго Узбекистана заявили, что не одобряют такие действия.

Суд в Ташкенте перевёл дело бывшего министра сельского хозяйства Узбекистана Азиза Воитова и ещё 49 лиц в закрытый режим, хотя против этого выступили адвокаты и подсудимые. Судья в качестве обоснования сослался на оглашение в ходе судебного процесса информации для служебного пользования.

Спорт

Наставник сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец назвал победу над Кыргызстаном заслуженной, но также указал на «ненужные ошибки», допущенные игроками.

Указом президента спортсменам, достойно представившим Узбекистан на Паралимпиаде, а также их тренерам и работникам Национального паралимпийского комитета присвоены почётные звания, а также медали и ордена.

Органы прокуратуры выявили хищения на сумму более 2 млрд сумов в Федерации плавания Узбекистана. Сообщается, что средства, выделенные федерации, были использованы не по назначению, в том числе на отдых двух членов семьи руководителя организации в Турции.

Мир

В Госдуме РФ готовится законопроект, который запретит трудовым мигрантам привозить в страну свои семьи. «Не может человек, приехав сам работать, ещё с собой везти членов семьи», — заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ввёл двухлетний мораторий на повышение зарплаты госслужащим, а также расширение штата госорганов. Решение призвано «оптимизировать расходы» госбюджета.

Два члена экипажа корабля Crew Dragon компании SpaceX вышли в открытый космос — впервые в истории это сделали не профессиональные астронавты в рамках коммерческой миссии.

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