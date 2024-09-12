Политика
На развитие махаллей выделят 1,6 млрд долларов, льготы по соцналогу планируется продлить и расширить на другие сферы
Без улучшений условий в махаллях бедность не сократится, заявил президент. На развитие их инфраструктуры выделят $1,6 млрд. 1,2 трлн сумов пойдёт на установку насосов и солнечных панелей. Льготы по соцналогу для общепита планируется продлить, а также распространить эту практику на другие сферы.
У генпрокурора появится новый заместитель для мониторинга работ по борьбе с бедностью
В Узбекистане вводится должность заместителя генпрокурора для мониторинга работы по социальной защите и борьбе с бедностью. Он будет проверять, доходят ли средства, выделяемые малообеспеченным семьям, до своих адресатов.
Экономика
ЦБ Узбекистана оставил основную ставку на уровне 13,5% годовых
Центральный банк Узбекистана принял решение сохранить основную ставку на уровне 13,5% годовых. Отмечается, что высокий спрос в экономике и темпы роста цен на некоторые виды продовольственных товаров и энергоресурсов требуют сохранения текущего уровня жёсткости денежно-кредитных условий.
Биржевые цены на пропан выросли в 2 раза. Что происходит на рынке СПГ
С апреля биржевые цены на пропан в Узбекистане повысились в 2 раза — почти до 9,3 млн сумов за тонну, а литр топлива — с 4500 до 6000−7000 сумов. Комитет по конкуренции уведомлял Минэнерго об ожидаемом росте цен. «Газета.uz» попыталась разобраться в причинах подорожания сжиженного природного газа.
Общество
Два КПП открыты на границе Узбекистана с Кыргызстаном
В Андижанской области на границе с Кыргызстаном после 14-летнего перерыва возобновил работу пограничный таможенный пост «Карасу». В Наманганской области открылся КПП «Учкурган».
Более 20 человек отравились в кафе Muhteshem Doner в Ташкенте, оно временно закрыто
23 посетителя кафе Muhteshem Doner были госпитализированы с признаками отравления, часть из них уже выписана. Деятельность заведения приостановлена, проводится расследование. Вероятной причиной отравления назван соус.
В сети пишут о принуждении к установке солнечных панелей, Минэнерго опровергает
В соцсетях снова начали сообщать о принуждении к установке солнечных панелей, а также об угрозах отключения от электро- и газоснабжения за невыполнение этого требования. В Минэнерго Узбекистана заявили, что не одобряют такие действия.
Суд по делу экс-министра сельского хозяйства Азиза Воитова переведён в закрытый режим
Суд в Ташкенте перевёл дело бывшего министра сельского хозяйства Узбекистана Азиза Воитова и ещё 49 лиц в закрытый режим, хотя против этого выступили адвокаты и подсудимые. Судья в качестве обоснования сослался на оглашение в ходе судебного процесса информации для служебного пользования.
Спорт
«В целом мы заслужили победу». Наставник футбольной сборной Узбекистана — о матче против Кыргызстана
Наставник сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец назвал победу над Кыргызстаном заслуженной, но также указал на «ненужные ошибки», допущенные игроками.
Победителей и призёров Паралимпиады наградили медалями и званиями
Указом президента спортсменам, достойно представившим Узбекистан на Паралимпиаде, а также их тренерам и работникам Национального паралимпийского комитета присвоены почётные звания, а также медали и ордена.
Хищения более чем на 2 млрд сумов выявлены в Федерации плавания
Органы прокуратуры выявили хищения на сумму более 2 млрд сумов в Федерации плавания Узбекистана. Сообщается, что средства, выделенные федерации, были использованы не по назначению, в том числе на отдых двух членов семьи руководителя организации в Турции.
Мир
В России хотят запретить мигрантам привозить с собой семьи
В Госдуме РФ готовится законопроект, который запретит трудовым мигрантам привозить в страну свои семьи. «Не может человек, приехав сам работать, ещё с собой везти членов семьи», — заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
В Кыргызстане запретили повышать зарплаты госслужащим
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ввёл двухлетний мораторий на повышение зарплаты госслужащим, а также расширение штата госорганов. Решение призвано «оптимизировать расходы» госбюджета.
SpaceX впервые в истории вывела частных лиц в открытый космос
Два члена экипажа корабля Crew Dragon компании SpaceX вышли в открытый космос — впервые в истории это сделали не профессиональные астронавты в рамках коммерческой миссии.
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