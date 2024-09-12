У генерального прокурора Узбекистана появится ещё один заместитель. Он будет вести надзор за соблюдением законодательства в сфере социальной защите и борьбы с бедностью. Об этом на совещании 11 сентября заявил президент Шавкат Мирзиёев.

Как сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов, новый замгенпрокурора каждую неделю будет посещать минимум один район, проверять достоверность включения и исключения бедных семей из реестра, а также мониторить, доходят ли средства, выделяемые малообеспеченным семьям, до своих адресатов.

Президент указал, что ежедневная работа руководителей всех уровней, от правительства до районной организации, должна заключаться в том, чтобы вывести семьи из нищеты.

Он предупредил чиновников, что и надзор, и спрос в этом отношении будут строгими.

Кроме того, создаётся комиссия по сокращению бедности под руководством вице-премьера. Его заместителем будет директор Национального агентства социальной защиты Мансурбек Оллоёров. Областные и районные комиссии возглавят хокимы.

Комиссия будет обсуждать выполняемую работу в одном районе каждой области и оценивать деятельность закреплённых за ними руководителей, а также незамедлительно решать вопросы, поднятые в местах. Она также должна будет предоставлять президенту ежемесячную информацию о реализации планов по сокращению бедности.

9 центров экономических исследований и университетов также будут заниматься вопросами сокращения бедности на основе научных подходов.

Как мы уже писали, на совещании Шавкат Мирзиёев заявил, что сокращение бедности превратится в общенациональное движение. Он подчеркнул, что причины попадания в бедность разные, поэтому и подходы должны отличаться, и анонсировал разработку программы «От бедности — к благополучию».

На этом же совещании было заявлено, что минимум одному человеку из каждой малообеспеченной семьи планируется помочь в получении высшего образования. Для этого выделят беспроцентные образовательные кредиты при хорошей успеваемости и дополнительные гранты.

Кроме того, на развитие их инфраструктуры выделят 1,6 млрд долларов. 1,2 трлн сумов пойдёт на установку насосов и солнечных панелей. Льготы по соцналогу для общепита планируется продлить, а также распространить эту практику на другие сферы.

Президент Узбекистана поручил выделить 50 тысяч гектаров земли для 100 тысяч малообеспеченных семей. Отмечается, что на основе китайского опыта будет создана система, позволяющая получать доход тремя способами.