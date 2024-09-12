Мирабадский районный суд по уголовным делам Ташкента перевёл рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра сельского хозяйства Узбекистана Азиза Воитова и ещё 49 лиц в закрытый режим. Об этом сообщило Daryo.

На заседании 12 сентября представитель Агентства по оказанию услуг в сельском хозяйстве при Минсельхозе Гафур Махкамов, выступающий гражданским истцом, попросил суд сделать процесс закрытым.

Один из представителей СМИ, присутствовавший на заседании, сообщил, что этот представитель ведомства впервые появился на суде сегодня, пишет издание.

Судья Сардор Садиков спросил мнения у других участников процесса. Несколько адвокатов, в том числе Рахматов, Киличов, Алимов и Янгибоев, не поддержали это решение. Они напомнили, что по Уголовно-процессуальному кодексу судебные заседания переводятся в закрытый режим лишь в двух случаях: если дело связано с государственной тайной или сексуальным насилием.

Согласно статье 19 УПК, закрытое судебное рассмотрение допускается определением суда по делам о преступлениях лиц, не достигших 18 возраста, а также по другим делам с целью предотвратить разглашение сведений о личной жизни граждан либо сведений, унижающих их честь и достоинство, и в случаях, когда этого требуют интересы обеспечения безопасности потерпевшего, свидетеля или других лиц, участвующих в деле, а равно членов их семей или близких родственников.

Другие адвокаты оставили решение на усмотрение суда. Большинство подсудимых также выразили несогласие с проведением закрытого заседания, пишет Daryo.

После совещания судья объявил, что, учитывая оглашение на суде информации, которая может использоваться в служебных целях, он решил удовлетворить ходатайство о проведении закрытого заседания. После того, как председательствующий попросил журналистов отнестись к этому с пониманием, представители СМИ покинули зал суда.

Отметим, что определение суда о рассмотрении дела в закрытом заседании может быть вынесено в отношении всего разбирательства либо отдельных его частей. Судья принял решение сделать закрытым весь процесс.

На предыдущем заседании судья Сардор Садиков разрешил освещать процесс по делу бывшего министра сельского хозяйства Азиза Воитова, но запретил снимать фото, видео и записывать аудио. Журналисты, недовольные этим решением, покинули зал. Антикоррупционное агентство призвало к гласности процесса.