XVI Ташкентский международный кинофестиваль «Жемчужина Шёлкового пути», проведение которого было запланировано с 15 по 19 сентября, переносится, сообщил пресс-центр фестиваля.

«Как вам известно, Узбекистан в этом году стал центром притяжения для многих международных мероприятий, проведение которых совпадает по датам проведения кинофестиваля. В их числе чемпионат мира по футзалу и ряд других международных форумов и конференций», — пояснили организаторы.

Кроме того, отметили они, несмотря на то, что приём заявок для участия в конкурсной программе кинофестиваля уже завершился, собрав более 400 картин из 60 стран мира, заявки на участие продолжили поступать, «что привело к необходимости скорректировать планы по датам проведения кинофестиваля».

«Мы понимаем, что многие из вас включили участие в нашем кинофестивале в свои насыщенные графики. Мы глубоко ценим ваше внимание и поддержку и выражаем искреннюю благодарность за ваш интерес к нашему кинофестивалю», — подчеркнули организаторы, принеся извинения за перенос мероприятия.

Новые сроки проведения кинофестиваля в сообщении не указаны.

Как ожидалось, в рамках Ташкентского международного кинофестиваля должны были пройти мероприятие, посвящённое юбилею Раджа Капура, ретроспектива фильмов Алена Делона и мастер-классы от зарубежных режиссёров и актёров.