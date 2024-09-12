Президент Узбекистана своим указом наградил почётным званиями, орденами и медалями группу спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов на XVII летних Паралимпийских играх в Париже.
Награды присуждены «за особые заслуги в развитии в нашей стране физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни среди населения, весомый вклад в повышение авторитета Нового Узбекистана на мировой арене своими высокими достижениям на многих престижных международных соревнованиях, в частности, успешным выступлением [на Паралимпиаде] и беспрецедентными результатами, достигнутыми благодаря проявленному мужеству, упорству, твёрдой воле и высокому мастерству, а также образцовую деятельность по формированию у молодёжи чувства национальной гордости, патриотизма и непоколебимой стойкости».
Почётное звание «Узбекистон ифтихори»:
Толиббой Тожибой угли Юлдашев — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;
Нурхон Гуломжон кизи Курбанова — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетик;
Кудратиллохон Охунжон угли Маъруфхужаев — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;
Асила Убайдулла кизи Мирзаёрова — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;
Ёркинбек Олимбек угли Одилов — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;
Элбек Улаш угли Султонов — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;
Асадбек Умар угли Тоштемиров — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по таэквондо.
Почётное звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спортчи»:
Шерзод Насимович Намозов — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо;
Бобиржон Зоиржон угли Омонов — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;
Сервер Юсуфович Ибрагимов — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по стрельбе;
Зиёдахон Абдугаффор кизи Исакова — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по таэквондо;
Шахинахон Шокиржон кизи Йигиталиева — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;
Гулжоной Абдулло кизи Наимова — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по таэквондо;
Дониёр Нурулла угли Салиев — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;
Кубаро Орифовна Хакимова — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;
Кумушхон Сайдулло кизи Ходжаева — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо.
Почётное звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спорт устози» присвоено:
Махмуд Мирзоевич Амонов — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо;
Фазлиддин Абдулбокиевич Умирзоков — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по пауэрлифтингу;
Рахмонберди Джумабоевич Ходжамов — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;
Сардор Камилович Худайберганов — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;
Иброхимжон Абдумутал угли Юсупов — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;
Яхёбек Собиталиевич Якубов — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике.
Орден «Фидокорона хизматлари учун»
Хусниддин Киличбоевич Норбеков — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике.
Орден «Мехнат шухрати»
Сафия Каимовна Бурханова — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;
Руза Рашидовна Кузиева — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по пауэрлифтингу;
Мухторхон Махсудович Ташходжаев — председатель Национального паралимпийского комитета Узбекистана;
Сардор Абдухоликович Абдухоликов — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;
Бобур Собирович Кузиев — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по таэквондо;
Мавлонбек Мухторович Хайдаров — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике.
Орден «Дустлик»
Фаррух Хуршидович Ахмедов — генеральный секретарь Национального паралимпийского комитета Узбекистана;
Равшанбек Кабилджанович Амилов — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по плаванию;
Муратбой Шамуратович Дусумбетов — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо;
Наталья Алексеевна Ефимова — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по стрельбе;
Алфия Гиласдиновна Ибрагимова — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо;
Григорий Георгиевич Камуль — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;
Азизжон Муратович Норматов — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике.
Медаль «Жасорат»
Темурбек Махамаджон угли Гиязов — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;
Давурхон Фозил угли Кароматов — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо;
Учкун Умирбекович Куранбаев — члена национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо;
Муслима Улугбек кизи Одилова — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по плаванию;
Мохигул Кабаёр кизи Хамдамова — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике.
Медаль «Шухрат»
Галина Михайловн Казакова — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;
Фозил Авлияевич Караматов — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо;
Тургун Ибрахимович Абдиев — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо;
Лола Саидаббасовна Агзамова — психолог Федерации дзюдо Узбекистана;
Улжон Кахромон кизи Амриев — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо;
Шахзода Адхамжон кизи Мамадалиева — член Национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по каноэ;
Мусо Нусратуллаевич Маматханов — ведущий специалист департамента развития паралимпийских видов спорта Национального паралимпийского комитета Узбекистана;
Шохрух Куйсин угли Мамедов — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо;
Хусан Халматович Тургунов — специалист-массажист отдела спортивной медицины Национального паралимпийского комитета Узбекистана;
Нилуфар Миралишеровна Турсунова — начальник отдела международных связей и маркетинга Национального паралимпийского комитета Узбекистана;
Умид Хасанович Хасанов — начальник отдела спортивной медицины Национального паралимпийского комитета Узбекистана;
Феруза Бахтиёровна Эргашева — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо.
Напомним, Паралимпийские игры этого года, как и Олимпиада, стали для Узбекистана самыми успешными в истории — республика заняла 13-е место среди 168 стран c 26 медалями — 10 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых.