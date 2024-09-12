Президент Узбекистана своим указом наградил почётным званиями, орденами и медалями группу спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов на XVII летних Паралимпийских играх в Париже.

Награды присуждены «за особые заслуги в развитии в нашей стране физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни среди населения, весомый вклад в повышение авторитета Нового Узбекистана на мировой арене своими высокими достижениям на многих престижных международных соревнованиях, в частности, успешным выступлением [на Паралимпиаде] и беспрецедентными результатами, достигнутыми благодаря проявленному мужеству, упорству, твёрдой воле и высокому мастерству, а также образцовую деятельность по формированию у молодёжи чувства национальной гордости, патриотизма и непоколебимой стойкости».

Почётное звание «Узбекистон ифтихори»:

Толиббой Тожибой угли Юлдашев — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;

Нурхон Гуломжон кизи Курбанова — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетик;

Кудратиллохон Охунжон угли Маъруфхужаев — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;

Асила Убайдулла кизи Мирзаёрова — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;

Ёркинбек Олимбек угли Одилов — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;

Элбек Улаш угли Султонов — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;

Асадбек Умар угли Тоштемиров — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по таэквондо.

Почётное звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спортчи»:

Шерзод Насимович Намозов — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо;

Бобиржон Зоиржон угли Омонов — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;

Сервер Юсуфович Ибрагимов — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по стрельбе;

Зиёдахон Абдугаффор кизи Исакова — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по таэквондо;

Шахинахон Шокиржон кизи Йигиталиева — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;

Гулжоной Абдулло кизи Наимова — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по таэквондо;

Дониёр Нурулла угли Салиев — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;

Кубаро Орифовна Хакимова — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;

Кумушхон Сайдулло кизи Ходжаева — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо.

Почётное звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спорт устози» присвоено:

Махмуд Мирзоевич Амонов — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо;

Фазлиддин Абдулбокиевич Умирзоков — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по пауэрлифтингу;

Рахмонберди Джумабоевич Ходжамов — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;

Сардор Камилович Худайберганов — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;

Иброхимжон Абдумутал угли Юсупов — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;

Яхёбек Собиталиевич Якубов — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике.

Орден «Фидокорона хизматлари учун»

Хусниддин Киличбоевич Норбеков — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике.

Орден «Мехнат шухрати»

Сафия Каимовна Бурханова — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;

Руза Рашидовна Кузиева — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по пауэрлифтингу;

Мухторхон Махсудович Ташходжаев — председатель Национального паралимпийского комитета Узбекистана;

Сардор Абдухоликович Абдухоликов — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;

Бобур Собирович Кузиев — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по таэквондо;

Мавлонбек Мухторович Хайдаров — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике.

Орден «Дустлик»

Фаррух Хуршидович Ахмедов — генеральный секретарь Национального паралимпийского комитета Узбекистана;

Равшанбек Кабилджанович Амилов — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по плаванию;

Муратбой Шамуратович Дусумбетов — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо;

Наталья Алексеевна Ефимова — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по стрельбе;

Алфия Гиласдиновна Ибрагимова — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо;

Григорий Георгиевич Камуль — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;

Азизжон Муратович Норматов — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике.

Медаль «Жасорат»

Темурбек Махамаджон угли Гиязов — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;

Давурхон Фозил угли Кароматов — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо;

Учкун Умирбекович Куранбаев — члена национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо;

Муслима Улугбек кизи Одилова — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по плаванию;

Мохигул Кабаёр кизи Хамдамова — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике.

Медаль «Шухрат»

Галина Михайловн Казакова — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по лёгкой атлетике;

Фозил Авлияевич Караматов — тренер национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо;

Тургун Ибрахимович Абдиев — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо;

Лола Саидаббасовна Агзамова — психолог Федерации дзюдо Узбекистана;

Улжон Кахромон кизи Амриев — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо;

Шахзода Адхамжон кизи Мамадалиева — член Национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по каноэ;

Мусо Нусратуллаевич Маматханов — ведущий специалист департамента развития паралимпийских видов спорта Национального паралимпийского комитета Узбекистана;

Шохрух Куйсин угли Мамедов — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо;

Хусан Халматович Тургунов — специалист-массажист отдела спортивной медицины Национального паралимпийского комитета Узбекистана;

Нилуфар Миралишеровна Турсунова — начальник отдела международных связей и маркетинга Национального паралимпийского комитета Узбекистана;

Умид Хасанович Хасанов — начальник отдела спортивной медицины Национального паралимпийского комитета Узбекистана;

Феруза Бахтиёровна Эргашева — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо.

Напомним, Паралимпийские игры этого года, как и Олимпиада, стали для Узбекистана самыми успешными в истории — республика заняла 13-е место среди 168 стран c 26 медалями — 10 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых.