На должность руководителя Yandex Uzbekistan назначен Иззат Шукуров, сообщила пресс-служба компании.

«Он будет отвечать за развитие уже работающих в стране сервисов Yandex, а также за создание новых возможностей для пользователей и бизнеса в Узбекистане на основе технологий, продуктов и международного опыта Yandex», — говорится в сообщении.

До этого Иззат Шукуров управлял компаниями и проектами в сфере технологий и электронной коммерции: возглавлял центральноазиатский регион в финтех-компании Payze, а также в роли директора компании Newmax Technologies помогал запустить в Узбекистане решение для управления транспортом Maxtrack, систему учёта рабочего времени Workly, первый агрегатор такси MyTaxi и сервис доставки еды Express24.

«Моя задача в компании — найти новые возможности для роста для Yandex в Узбекистане и одновременно помочь стране через инициативы и проекты Yandex», — сказал Иззат Шукуров.

Yandex Uzbekistan, основанная в 2018 году, представлена сервисами онлайн-заказа такси, доставки еды и товаров, облачными решениями и геосервисами, развлекательными сервисами и образовательными проектами.