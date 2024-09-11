Двадцать американских учителей английского языка приступили к работе в школах и вузах Узбекистана в новом учебном году, сообщила пресс-служба посольства США.

Они помогут в преподавании и изучении английского в 10 регионах Узбекистана в 2024—2025 учебном году. С 2019 года в 21 государственной школе и более чем 30 университетах работали 98 американских преподавателей английского.

Инициативы по преподаванию английского языка с привлечением американских специалистов были запущены в 2019 году посольством США, Министерством дошкольного и школьного образования и Министерством высшего образования, науки и технологий.

Проект является частью обширной программы правительства США по улучшению преподавания и изучения английского языка в Узбекистане, включая подготовку за последние годы более 18 тысяч учителей английского языка.

С 2018 года США инвестировали более 31,2 млн долларов в преподавание и изучение английского языка в Узбекистане.

Посол США в Узбекистане Джонатан Хеник, приветствуя американских преподавателей в Ташкенте, заявил, что они играют «неотъемлемую роль не только в улучшении навыков английского языка, но и в укреплении культурных связей между Соединёнными Штатами и Узбекистаном».

В прошлом году из США прибыли 25 преподавателей английского языка.