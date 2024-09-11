Аэропорт Шахрисабза 11 сентября возобновил работу для полётов гражданской авиации, сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

Первый рейс авиакомпании Silk Avia из Ташкента приземлился в 13:10 по местному времени. Время в полёте составило 1 час 30 минут. Самолёт типа L410 по традиции торжественно встретили водной аркой, а первых пассажиров — под звуки карнаев и сурнаев.

Полёты в аэропорт запущены спустя почти 21 год. Воздушная гавань города была закрыта в ноябре 2003 года, отмечается в сообщении.

Действующий аэропорт, построенный в 5 км к юго-западу от Шахрисабза, был открыт в 1983 году. В 1983—1996 годах полёты по маршруту Ташкент-Шахрисабз осуществлялись 4 раза в неделю в летние месяцы и 3 раза в неделю в осенне-зимний сезон, а также дважды в неделю самолёты летали по маршруту Ургенч-Шахрисабз.

В 1993—1995 годах выполнялись рейсы по маршруту Ташкент-Карши-Шахрисабз. Ависообщение осуществлялось на самолётах типа Ан-2, Ан-24, Як-40, RJ-85.

Сейчас аэропорт располагает возможностями для обеспечения полётов гражданской авиации. Аэровокзальный комплекс имеет пропускную способность 100 человек в час.

Аэродром, состоящий из взлётно-посадочной полосы длиной 1554 м и шириной 35 м, двух стоянок для воздушных судов и четырёх вертолётных площадок, позволяет принимать самолёты ATR-42, ATR-72, L-410 и все виды вертолетов.

Напомним, возобновление авиасообщения с Шахрисабзом анонсировал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Кашкадарьинскую область в октябре 2023 года. Запуск рейсов в этот город на самолётах ATR ожидался с 1 января 2024 года.