За первые семь месяцев текущего года в отчётах по исполнению программ занятости населения были выявлены приписки более 764,7 тысячи новых рабочих мест. Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций в среду сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов. По его словам, виновные были привлечены к соответствующей ответственности.

За прошедший период было также возбуждено 52 уголовных дела по фактам хищений средств, предназначенных для выплаты заработной платы и пенсий, на общую сумму 4,2 млрд сумов. Кроме того, для 327 работников было взыскано 2,3 млрд сумов зарплат, выплату которых задерживали работодатели, сообщил он.

Вмешательство прокуратуры помогло в обеспечении работой 3158 молодых людей, выделении 6277 молодым людям земельных участков, привлечении 1526 представителей молодёжи к предпринимательству, помощи 5036 в самозанятости, обучении 4062 на курсах профессиональной подготовки и изучения языков, а также оплате 9988 молодым людям контрактов на учёбу в вузах.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств и качеством строительства при исполнении программ по социально-экономическому развитию регионов позволил предотвратить некачественные работы на 29 млрд сумов и приписки на 47 млрд сумов, сообщил Хаёт Шамсутдинов.

В ходе контрольных мероприятий в этой сфере к дисциплинарной ответственности были привлечены 347 человек, к административной — 1520. Более 1900 должностных лиц получили официальные предупреждения, а права 196 физических и юридических лиц были восстановлены. Кроме того, по грубым нарушениям закона было возбуждено 215 уголовных дел, в результате чего взыскано 35 млрд сумов ущерба государству.

Представитель Генпрокуратуры рассказал, что в январе-июле было выявлено и устранено 10,7 тысячи случаев незаконного вмешательства в деятельность предпринимателей и бюрократических препон. Восстановлены права более 8000 предпринимателей. Кроме того, успешно решены 2426 проблем иностранных инвесторов.

На основе принципа «скорая помощь» была оказана практическая помощь 15,6 тысячам предпринимателей, в том числе иностранным инвесторам. В частности, 3400 предприниматели благодаря вмешательству органов прокуратуры смогли получить кредиты на 552 млрд сумов, 325 — земельные участки, 85 — здания, 602 — разрешения и лицензии, а 4058 — содействие в подключении к инженерным системам.

В результате была восстановлена работа 5755 компаний, что помогло предотвратить закрытие более 7000 рабочих мест. Дополнительно образовано 6540 новых субъектов предпринимательства, что дало прирост в 14,5 тысячи рабочих мест.

За семь месяцев установлены случаи хищения кредитных средств на 2 трлн сумов, в отношении руководителей банков и компаний-клиентов возбуждено 646 уголовных дел.

При вмешательстве органов прокуратуры взыскано 9,2 трлн сумов задолженностей, на продажу выставлено имущество на сумму 8 трлн сумов по обеспеченным кредитам, взыскание 1,3 трлн сумов задолженностей по исполнительным документам обращено на зарплаты должников.

В январе-июле было взыскано 455 млрд сумов долгов населения управляющим сервисным компаниям, 319 млрд сумов — предприятиям теплоснабжения и 1,7 трлн сумов — водоснабжающим предприятиям.

В области оперативно-розыскной деятельности было раскрыто 11,4 тысячи преступлений, почти 4500 разыскиваемых были задержаны.