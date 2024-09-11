Сокращение бедности в Узбекистане превратится в общенациональное движение, заявил президент Шавкат Мирзиёев на совещании по сокращению бедности в махаллях и поднятия на новый уровень работы с малообеспеченными семьями в среду. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Президент анонсировал разработку крупной программы «От бедности — к благополучию», рассчитанной на последующие годы и «основанной на семи возможностях и принципе ответственности».

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что причины попадания в бедность разные, поэтому и подходы должны отличаться друг от друга.

На совещании говорилось, что четыре года назад, когда в стране была начата масштабная борьба с бедностью, 23% населения, или 7,5 миллиона человек, жили за чертой бедности.

За прошедшее время население выросло на 3,7 миллиона, а уровень бедности был повышен в 1,5 раза. Несмотря на это, за счёт обеспечения доходам 3,5 миллиона человек по итогам 2023 года уровень бедности удалось сократить до 11%.

Охват социальной защитой был расширен в 4,5 раза — с 466 тысяч до 2,2 миллиона человек. В прошлом году на эти цели было выделено 12,3 трлн сумов. Размер пенсий и пособий был увеличен в 1,5 раза, отметил президент.

На цели сокращения бедности в махаллях и проекты предпринимательства было выделено 35 трлн сумов льготных кредитов и 7 трлн сумов субсидий.

В благоустройство махаллей, детсады, школы, медицину, дороги, водную и электроинфраструктуру было направлено 120 трлн сумов.

Кроме того, 260 тысяч га земель были выделены 800 тысячам граждан, в первую очередь молодым людям, для занятия сельского хозяйства в качестве актива, приносящего доходы.

Президент подчеркнул, что работа по борьбе с бедностью не во всех областях и районах ведётся одинаково.

В первом полугодии текущего года в Андижанской, Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской и Хорезмской областях бедность сократилась более чем на 2%, но в Навоийской, Сурхандарьинской, Ферганской областях и Ташкенте изменений не произошло, указал Шавкат Мирзиёев.

В 15 районах страны уровень бедности превышает 20%. Это Амударьинский, Берунийский, Канлыкульский, Нукусский, Тахтаккпырский, Ходжейлийский, Чимбайский, Гулистанский, Мирзаабадский, Акалтынский, Сардобинский, Гурленский, Янгиарыкский, Янгибазарский и Тупраккалинский районы. При этом этим районам за три года было выделено 1,7 трлн сумов льготных кредитов и субсидий.





В 16 районах, где населению были выданы участки, за счёт получения урожая два-три раза в год уровень бедности сократился сразу в 2 раза. Это Пахтаабадский, Балыкчинский, Гурленский, Ханкинский, Алтыарыкский, Данғаринский, Канимехский, Баяутский, Джамбайский, Шафирканский, Шараф-Рашидовский, Зааминский, Шахрисабзский, Уртачирчикский, Букинский и Тахиаташский районы.

Однако в 14 районах — Канлыккльском, Шуманайской, Караулбазарском, Пешкунском, Чиракчинском, Мубарекском, Нурабадском, Акалтынском, Музрабадском, Бандиханском, Кызырыкском, Ахангаранском, Паркентском и Тупраккалинском изменения не ощущаются, сказал президент.

Он выразил серьёзное недовольство пассивностью работы хокимов районов и их заместителей по экономике и сельскому хозяйства.

«Изучения показали, что решить вопрос бедности только раздачей денег невозможно», — цитирует президента его пресс-секретарь.

По поручению главы государства ответственные лица занялись глубоким изучением проблемы, посетили самые нуждающиеся семьи в наиболее «тяжёлых» махаллях и определили моменты, на которые должно быть обращено особое внимание.

Они провели переговоры с предпринимателями, работающими в сферах торговли, сервиса, текстильной промышленности, медицины, продуктов питания, строительства, надомничества, электротехники и транспорта.

Предприятия, готовые платить зарплату в 3−5 млн сумов, имеют 250 тысяч вакансий, однако трудоспособные члены 35% бедных семей не имеют необходимых знаний и навыков.

43% женщин, заинтересованных в трудоустройстве, не могут работать по причине ухода за детьми.

83% бедных семей имеют большой участок, но 62% участков сталкиваются с проблемой орошения, 48% — электричества. 50% семей затрудняются посещать центральные рынки.

Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам провести полную инвентаризацию каждой махалли, создав «портрет бедных семей» в каждой из них. По бедным семьям будут приниматься индивидуальные программы, в которых будут указаны конкретные задачи каждого ведомства.

Экономический комплекс (вице-премьер Джамшид Кучкаров) будет заниматься вопросами выведения семей из бедности, социальный (директор Национального агентства социальной защиты Мансурбек Оллоёров) — отвечать за то, какие семьи включать в реестр социальной защиты, а какие — исключать из него, сказал президент.