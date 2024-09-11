Заместитель руководителя пресс-службы МЧС Узбекистана Самандар Хикматуллаев на пресс-конференции 11 сентября прокомментировал ситуацию на газовом месторождении «25 лет Независимости» (М-25) в Байсунском районе Сурхандарьинской области, где с 1 сентября продолжается утечка сероводорода.

Отвечая на вопрос журналиста «Газеты.uz», он в качестве геолога сообщил, что газ в природе находится под высоким давлением между одинаковыми горизонтальными пластами, которые удерживают его. Газ преимущественно состоит из метана, а также пропана, бутана, сероводорода, двуокиси углерода и других компонентов.

При бурении пласта и его разрушении газ начинает выходить под высоким давлением, иногда происходят аварии, крупные пожары и взрывы, сказал он.

«Это скважина только осваивается. 1 сентября, когда началась утечка, МЧС, „Узбекнефтегаз“ и другие организации, ответственные за защиту населения, за короткие сроки эвакуировали людей из нескольких поселений, они переселены… Для снижения негативного воздействия этого газа на природу в этом месте рядом с буровой техникой была выкопана дополнительная [скважина] и газ был подожжён, чтобы ненужные газы не распространились в населённые пункты. Такая практика есть во всём мире», — рассказал Самандар Хикматуллаев.

Была создана республиканская комиссия, которая занимается вопросами «сдерживания и сжатия газа», отметил он.

«Сейчас Министерство энергетики выполняет основные работы. Совместно с этим предприятием создан штаб. Правительственная комиссия там… Принимаются неотложные меры, чтобы по мере возможности предотвратить угрозы для населения», — сказал специалист.

Самандар Хикматуллаев отметил, что некоторые жители возвращаются в свои места проживания.

«На сегодняшний день случаев массового отравления нет. Мы видим в социальных сетях сообщения, и по имеющейся у нас информации, некоторые люди возвращаются в свои дома [недалеко от места утечки], беспокоясь за свой домашний скот, и тогда происходят случаи лёгкого отравления газом. Они обращаются к врачам, получают необходимую помощь и выписываются», — заявил он, подтвердив, что работницы отдела благоустройства, о которых сообщалось в интернете, также отравились газом и за короткий срок были выписаны после осмотра в больнице.

Представитель МЧС сообщил, что работы по перекрытию скважины будут выполнены в ближайшие дни.

«Газета.uz» ранее публиковала рассказы местных жителей, в которых они жаловались на недомогание из-за распространения газа, а также отсутствие подробной информации и инструкций от властей.