В Узбекистане планируется создать условия для того, чтобы в каждой бедной семье, особенно среди женщин, минимум один человек получил высшее образование. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев 11 сентября на совещании по сокращению бедности, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Если у студентов вузов, учащихся колледжей и техникумов успеваемость составит не менее 80%, они получат беспроцентный образовательный кредит на следующий учебный год, говорилось на совещании.

Кроме того, будет выделен дополнительный грант детям из нуждающихся семей, набравшим 80% от балла, необходимого для получения гранта при поступлении в вуз, колледж или техникум.

Каждый из вузов, которым предоставлена финансовая независимость, объявит о выделении гранта в размере не менее 1 млрд сумов в год. За счёт этих грантов будет покрываться от 20% до 80% стоимость контрактного обучения детей из малообеспеченных семей в зависимости от уровня освоения предметов.

Шахнозе Мирзиёевой, первому заместителю директора Национального агентства социальной защиты, поручена координация работы по организации качественного образования детей из малообеспеченных семей в детских садах, школах, техникумах и вузах, а также их всесторонней поддержки.

Как мы уже писали, на совещании Шавкат Мирзиёев заявил, что сокращение бедности превратится в общенациональное движение. Он подчеркнул, что причины попадания в бедность разные, поэтому и подходы должны отличаться, и анонсировал разработку программы «От бедности — к благополучию».

В середине августа глава государства сообщал, что систему сокращения бедности и социальной защиты пересмотрят. Ежегодно будут отбираться 50 махаллей, чтобы превратить их в территорию, свободную от бедности и безработицы. Это станет основной задачей помощников хокимов. Предприниматели, нанявшие на работу нуждающихся, получат льготы.