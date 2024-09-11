Вечером 10 сентября прошли первые и, вероятно, единственные телевизионные дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Почти полтора часа оппоненты говорили об экономической политике, миграции, внешней политике и здравоохранении. Харрис, бывший прокурор и действующий вице-президент США, с самого начала контролировала ход дебатов, заставив соперника обороняться и спровоцировав его на ряд ложных высказываний, которые разошлись по социальным сетям.

Организаторами дебатов выступил телеканал ABC. Они прошли на площадке в Национальном конституционном центре в Филадельфии. В зале не было зрителей, а микрофоны оппонентов включались только, когда им предоставляли слово, чтобы они не могли перебивать друг друга. Политикам также не разрешили приносить с собой какие-либо заметки, а в перерывах запрещалось взаимодействовать со своими предвыборными штабами. Эти правила были утверждены ещё когда кандидатом от демократов был действующий президент США Джо Байден. Штаб Харрис пытался оспорить их, но безуспешно.

Неожиданное рукопожатие

В самом начале дебатов, когда кандидаты, ранее никогда не встречавшиеся, вышли на сцену, Харрис неожиданно подошла к Трампу, протянула руку и представилась: «Камала Харрис. Давайте проведём хорошие дебаты». Трампу не оставалось ничего другого, как пожать ей руку в ответ, сказав: «Рад вас видеть. Надеюсь, вам понравится».

Про экономику США

Дискуссия началась с вопроса модераторов о том, верят ли кандидаты в то, что американцы живут лучше, чем четыре года назад.

Харрис заявила, что Трамп после своего президентства оставил нынешней администрации Белого дома «худшую безработицу со времён Великой депрессии». Она подчеркнула, что выросла в семье среднего класса пообещала построить в США «экономику возможностей» за счёт налоговых льгот для американских семей с детьми в размере 6000 долларов и в размере 50 тысяч долларов — для малого бизнеса.

«С другой стороны, мой оппонент планирует сделать то, что он делал раньше, а именно снизить налоги для миллиардеров и крупных корпораций, что приведёт к увеличению дефицита бюджета Америки на 5 трлн долларов», — сказала вице-президент.

Харрис добавила, что инициатива Трампа ввести пошлины на весь импорт в размере до 20% затронет «товары повседневного спроса», которые нужны простым американцам. По её словам, экономический план Трампа «полностью посвящён налоговым льготам для самых богатых людей» и республиканец «больше заинтересован в защите себя», чем заботе о народе.

Она также поддела Трампа, сказав, что в отличие от неё он получил в наследство «400 млн долларов на «блюдечке с голубой каёмочкой», а потом шесть раз объявлял себя банкротом.

Трамп возразил, что не планирует вводить налоги с продаж, а говорит о введении пошлин для других стран. «Другие страны, наконец, через 75 лет рассчитаются с нами за все, что мы сделали для мира. И в некоторых случаях тарифы будут существенными. Как вы знаете, я получил миллиарды и миллиарды долларов от Китая. На самом деле, они (администрация Байдена — ред.) так и не отменили пошлины, потому что это были такие большие деньги, что они не могли этого сделать», — заявил республиканец.

Он заверил, что введение пошлин не отразится на американцах. «Если кто и будет платить высокую цены, так это Китай и все остальные страны, которые годами обкрадывали нас», — сказал Трамп.

Республиканец также заявил, что у него «блестящий план» по экономике, в то время как Харрис копирует программу Джо Байдена, и указал на высокую инфляцию, возникшую при нынешней администрации.

Под конец Трамп назвал Харрис марксисткой.

Аборты

Ведущая спросила Трампа, почему он меняет свою позицию по вопросу абортов. Бывший президент попытался оправдать решение Верховного суда США, разрешившее штатам запрещать аборты, но добавил, что верит «в исключения для изнасилования, инцеста и жизни матери».

По его словам, сейчас каждый штат сам голосует по вопросу абортов и «теперь это голос народа». Я оказал всем большую услугу, сделав это. Для этого требовалось мужество", — отметил республиканец.

Трамп обозвал демократов радикалами и обвинил выбранного Харрис кандидата в вице-президенты Тима Уолца в том, что тот якобы поддерживает аборты на девятом месяце беременности и высказывается за то, чтобы убивать младенцев после их рождения.

Модератор в ответ заявила, что в США «нет ни одного штата, где было бы законно убивать ребёнка после его рождения».

Харрис, в свою очередь, указала на роль Трампа в отборе судей Верховного суда, которые затем и приняли резонансное решение. «Теперь в более чем 20 штатах действуют запреты Трампа на аборты, которые делают преступлением оказание медицинской помощи врачом или медсестрой… Правительство и Дональд Трамп не должны указывать женщине, что делать со своим телом», — заявила она.

Харрис выступила за возвращение конституционного права на аборт, отметив, что политика Трампа в области абортов оскорбила американских женщин.

Она также обвинила Трампа в планах ввести национальный запрет на аборты. Экс-президент опроверг это, но уклонился от ответа на вопрос, наложит ли он вето на законопроект о национальном запрете абортов.

Миграция

Харрис заявила, что она — единственный человек, преследовавший транснациональные организации, которые перевозят наркотики и оружие через границу. Она обвинила Трампа в том, что из-за него не был принят двухпартийный законопроект о миграционной политике, который бы помог решить кризис.

«Дональд Трамп взял трубку, позвонил кое-кому в Конгресс и сказал зарубить билль. И знаете почему? Потому что он предпочитал вести предвыборную кампанию вокруг проблемы, а не решать её», — сказала демократ.

Затем Харрис пригласила американцев посетить предвыборные митинги Трампа, потому что они представляют собой «действительно интересное зрелище». «Во время митингов он говорит о вымышленных персонажах… Он будет говорить о том, что ветряные мельницы вызывают рак. И вы заметите, что люди начинают рано уходить с его митингов из-за усталости и скуки… Вы не услышите, как он говорит о ваших потребностях, ваших мечтах и ваших желаниях», — добавила политик.

Трамп, задетый этим утверждением, назвал свои митинги «самыми невероятными в истории политики», сказав, что на митинги Харрис людей привозят автобусы. Он заявил, что действующая администрация позволила «миллионам и миллионам людей приехать в нашу страну» и что, если Харрис станет президентом, США превратятся в «Венесуэлу на стероидах».

Трамп также повторил слух, который распространяли некоторые республиканцы, — о том, что в городе Спрингфилд в штате Огайо мигранты едят домашних кошек и собак.

Ведущий ABC вмешался и указал, что власти города опровергли этот слух. Харрис, когда Трамп говорил про Спрингфилд, рассмеялась и покачала головой.

Штурм Капитолия и выборы-2020

На вопрос ведущего, жалеет ли Трамп о своих действиях в день штурма Капитолия 6 января 2021 года, республиканец заявил, что «не имел к этому никакого отношения», а в проблемах с обеспечением безопасности обвинил бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Он также вновь отказался признавать поражение на выборах 2020 года, которые выиграл Байден. «Я получил почти 75 млн голосов, больше голосов, чем любой действующий президент когда-либо получал», — сказал он.

«Дональда Трампа уволили 81 миллион человек. Давайте проясним это. Очевидно, что ему очень трудно это переварить», — уколола его Харрис.

«Мы не можем позволить себе иметь президента Соединённых Штатов, который пытается, как он это делал в прошлом, перечеркнуть волю избирателей на свободных и честных выборах. Я путешествовала по миру в качестве вице-президента США и мировые лидеры смеются над Дональдом Трампом. Я разговаривала с военными лидерами, некоторые из которых работали с вами. И они говорят, что вы позор нашей страны», — сказала Харрис.

Внешняя политика

Оппоненты также говорили о своих позициях по войне Израиля с ХАМАС и войне России против Украины. Харрис сказала, что Израиль имеет право на самооборону, но важно, «как он это делает». «Эта война должна закончиться. Она должна закончиться немедленно», — сказала она, добавив, что поддерживает принцип «два государства для двух народов».

Трамп заявил, что конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом. «Она ненавидит Израиль. Если она будет президентом, я считаю, что через два года Израиль перестанет существовать», — сказал он.

Вице-президент в ответ сказала, что это абсолютная неправда и она всегда поддерживала Израиль.

На прямой вопрос ведущего, хочет ли Трамп победы Украины в войне с Россией, политик ответил: «Я хочу, чтобы война закончилась». Затем он в очередной раз повторил, что в случае победы на выборах в ноябре урегулирует конфликт до своей инаугурации.

«Я очень хорошо знаю Зеленского и Путина. У меня хорошие отношения с ними, и они меня уважают. Хорошо? Они меня уважают. Они не уважают Байдена… Я поговорю с одним, поговорю со вторым, я заставлю их встретиться», — заявил Трамп.

Харрис парировала, что Трамп просто сдаст Украину. «Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве…, приглядываясь к остальной Европе, начиная с Польши», — добавил она.

«Почему бы вам не рассказать 800 тысяч американцев польского происхождения прямо здесь, в Пенсильвании, как быстро вы бы сдались ради благосклонности и того, что считаете дружбой с известным диктатором, который съел бы вас на обед», — заявила политик.

В заключительной речи Харрис сказала, что её видение страны сосредоточено на будущем, а Трамп «пытается отбросить нас назад». «Я верю, что американский народ знает, что у нас у всех гораздо больше общего, чем того, что нас разделяет, и мы можем наметить новый путь вперёд», — подчеркнула кандидат от Демократической партии.

Трамп закончил речь вопросом, почему если Харрис предлагает «все эти замечательные вещи», она не воплотили их за время правления Байдена, и назвал её «худшим вице-президентом в истории».

Кто победил в дебатах

Согласно опросу, проведённому CNN среди зарегистрированных избирателей, 63% респондентов заявили, что Харрис выступила лучше Трампа.

На вопрос, кто из претендентов на пост президента лучше понимает их нужды, голоса респондентов разделились почти поровну: 44% ответили, что Харрис, а 40%, что Трамп.

Тейлор Свифт поддержала Харрис

После дебатов американская певица Тейлор Свифт объявила, что поддержит Камалу Харрис на выборах президента США.

«Я считаю, что она уравновешенный, талантливый лидер, и я верю, что мы сможем достичь гораздо большего в нашей стране, если нас поведёт спокойствие, а не хаос», — написала артистка в Instagram.





The New York Times подчёркивает, что поддержка Свифт, имеющей огромное количество фанатов по всему миру, даёт Харрис «колоссальный заряд адреналина для её кампании, особенно среди молодых избирателей». На выборах 2020 года певица поддержала Джо Байдена.

Свифт пост как «бездетная кошатница», отсылая к комментариям, сделанным кандидатом в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнсом о женщинах без детей. Певица сопроводила публикацию фотографией на которой она держит в руках своего питомца Бенджамина Баттона.