Авария на скважине газового месторождения «25 лет Независимости» (М-25) в Байсунском районе Сурхандарьинской области могла произойти по вине специалистов по буровым работам. Об этом «Газете.uz» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Газета.uz» публикует данный материал ввиду важности произошедшего с точки зрения безопасности жизни и здоровья населения. Мы неоднократно направляли запросы в пресс-службы Министерства энергетики, «Узбекнефтегаза», МЧС, Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, а также компании Eriell и Enter Engineering, однако получить официальные комментарии за последние дни так и не удалось. Редакция также спросила в Генеральной прокуратуре, возбуждалось ли уголовное дело, и ожидает ответа.

Напомним, в ночь на 2 сентября в МЧС Узбекистана сообщили, что 1 сентября в 15:17 во время буровых работ на 604-й скважине месторождения из-за «нарушения технологического процесса» произошла утечка сероводорода (сульфид водорода). По поручению президента на место прибыли заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов, министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-майор Абдулла Кулдашев, министр энергетики Журабек Мирзамахмудов, хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов и председатель правления компании «Узбекнефтегаз» Баходиржон Сидиков.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что происходило в день аварии.

«Там давно были проблемы. Превентор (устройство служит для герметизации устья скважины при бурении, установка является обязательной для проведения буровых работ — ред.) пропускал газ. Были предписания от служб одну-две недели назад. В последние несколько дней обнаружили газы в буровом растворе. Видимо, никак не отреагировали. И после этого случилось фонтанирование газа», — отметил он.

Собеседник сообщил, что из-за утечки газа полностью эвакуировали посёлок, расположенный рядом, и работников с промысла (обустроенное месторождение или объект в процессе эксплуатации).

Газовое месторождение М-25 отличается аномально высоким пластовым давлением (давление, действующее на жидкости и газы в поровом пространстве). По словам источника, оно в 2 раза больше, чем на Уртабулакском газовом месторождении, где в декабре 1963 года произошла авария с выбросом газа и сероводорода. Газовый факел горел более двух лет и девяти месяцев и был погашен при помощи термоядерного взрыва.

«С одной стороны, они должны ближе подойти и установить блокирующую арматуру. Но этот очень опасно, так как концентрация сероводорода смертельная. С другой стороны, можно разжечь, но потом подойти будет намного сложнее. Нельзя сказать, что месторождение потеряно. Этот всего одна из несколько десятков скважин, если не сотен», — пояснил собеседник.

Он предположительно считает виновными в случившейся аварии буровиков, которые могли не проследить за показателями бурового раствора.

«Буровой раствор, как и любая жидкость, создаёт противодавление на забой скважины, которое прямо пропорционально её плотности. Для увеличения плотности бурового раствора (соответственно, давления на дно) применяются утяжеляющие компоненты. Фонтанирование на М-25 началось из-за того, что плотность бурового раствора упала ниже требуемых показателей и некоторые контрольно-измерительные приборы были в состоянии неисправности», — утверждает источник.

Собеседник сообщил, что в день аварии на расстоянии 500 метров от скважины анализаторы показывали содержание сероводорода в районе 27,8 мг/м3, что почти в 3 раза выше предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе рабочей зоны (10 мг/м3). Предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе населённых мест Узбекистана составляет 0,008 мг/м3 (СН245). Власти не сообщали о том, каковы показатели в воздухе близлежащих районов.

«Это приводило к сильному кашлю и затруднённому дыханию у сотрудников. Говорят, что отравились несколько сотрудников буровой компании (о госпитализации двух сотрудников „Газете.uz“ сообщали в больнице Байсуна — ред.) и среди населения близлежащего села. К счастью, летальных случаев не было. Имеется информация что в устье скважины ситуация не очень плохая, превентор целый, только сломаны приборы», — рассказал источник.

По его словам, в ближайшие дни сотрудники Узбекской военизированной части по предупреждению и ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов компании «Узбекнефтегаз» должны приступить к ликвидации аварии. Для помощи могли быть привлечены зарубежные специалисты по ликвидации такого рода аварий из США, России и Японии.

Ранее о том, что работы по перекрытию скважины будут начаты в ближайшие дни, сообщил представитель МЧС Узбекистана.

Собеседник отметил, что ещё необходимо оценить ущерб и решить, за чей счёт он будет ликвидироваться — буровой компании Eriell или компании «Узбекнефтегаз», которая является соучредителем в проекте.

Другой источник в нефтегазовой сфере сообщил, что газонефтеводопроявление (ГНВП) «не возникает спонтанно, сначала «наблюдаются симптомы», поэтому сотрудники, заметившие это, должны немедленно принять меры.

Согласно теории, перед ГНВП наблюдаются следующие сигналы:

Увеличение объёмов газа, выходящего из скважины. Резкое увеличение объёма газа, выходящего из скважины, и появление пузырьков газа — один из основных симптомов, указывающих на ГНВП;

Резкое увеличение объёма газа, выходящего из скважины, и появление пузырьков газа — один из основных симптомов, указывающих на ГНВП; Резкие изменения давления в скважине. Внезапное изменение или внезапное падение пластового давления указывает на состояние ГНВП. Это может быть связано с неконтролируемым давлением в процессе бурения;

Внезапное изменение или внезапное падение пластового давления указывает на состояние ГНВП. Это может быть связано с неконтролируемым давлением в процессе бурения; Изменение количества или свойств бурового раствора. Уменьшение количества бурового раствора, изменение цвета или снижение прочности указывает на то, что газ, нефть или вода смешались с раствором;

Уменьшение количества бурового раствора, изменение цвета или снижение прочности указывает на то, что газ, нефть или вода смешались с раствором; Внезапное увеличение объёма нефти или газа из скважины. Явным признаком ГНВП является необычный объём нефти или газа, выходящий из скважины и смешивающийся с буровым раствором;

Явным признаком ГНВП является необычный объём нефти или газа, выходящий из скважины и смешивающийся с буровым раствором; Изменение состава выходящего из скважины пласта. Наблюдение резких изменений химического или физического состава пласта, выходящего из скважины.

Собеседник сказал, что не стал бы винить работников, поскольку неизвестно, какое было давление и могло ли установленное оборудование его выдержать. Но человеческий фактор нельзя полностью убирать с учётом задержки зарплат (в Telegram-группах работники Eriell в начале сентября спрашивали, поступила ли зарплата за июнь) и увольнения многих специалистов в структуре таких компаний, сказал он.

Специалист считает, что такая ситуация наблюдается в одной скважине, если она расположена в одном пласте. То есть в других скважинах давление также могло резко возрасти.

«Теперь, чтобы закрыть эту скважину, можно выкопать возле неё три-четыре скважины и зажечь их, а затем установить на основной скважине фонтанную арматуру, постепенно закрывая остальные. Но это требует времени, работать в таких условиях не представляется возможным», — сказал он.

Измерение концентрации сероводорода

Согласно инструкции по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода, на месторождениях, технологических установках, резервуарных парках, буровых установках, производственных помещениях и других местах, где возможно выделение в воздух рабочей зоны сероводорода, должен осуществляться контроль окружающей среды автоматическими стационарными газосигнализаторами (газоанализаторами).

Помимо стационарных приборов необходимо применять переносные газоанализаторы, необходимые для периодического контроля воздушной среды.

Контроль за состоянием окружающей среды на территории промысловых объектов должен быть автоматическим с выходом показателей датчиков на диспетчерский пункт, пульт газоспасательной службы или противофонтанной военизированной части.

За концентрацией сероводорода осуществляется систематический контроль:

на открытом воздухе — не реже одного раза в сутки;

в закрытых помещениях — не реже одного раза в смену;

в ёмкостях, колодцах, траншеях — каждый раз перед началом работ.

Результаты замеров должны заноситься в журнал контроля воздуха на содержание сероводорода. При выявлении опасных концентраций сероводорода должны быть немедленно приняты меры по предупреждению отравления людей и поставлена в известность администрация предприятия.

В проекте обустройства месторождения должны быть указаны места расположения островков газовой безопасности, средств коллективной защиты работающих и населения, станций контроля загазованности окружающей среды, постов газовой безопасности, ветровых конусов, контрольно-пропускных пунктов.

В случае обнаружения в пластовом флюиде первой разведочной скважины высокого содержания сероводорода, дальнейшее углубление скважины и бурение следующих разведочных скважин на этой площади разрешается только после установки санитарно-защитной зоны.

Установлены ли на территории газоанализаторы и проводятся ли такие замеры, неизвестно.

О проекте М-25

Спутниковые снимки территории, где расположены заводы и другие объекты Surhan Gas Chemical Operating Company, а также объекты Eriell и Enter Engineering.

Месторождение М25 является крупнейшим неразработанным на данный момент газовым месторождением в Узбекистане. Оценка запасов газа составляет более 150 млрд кубометров сырого газа. Основная часть запасов газа имеет высокое содержание диоксида углерода и сероводорода.

Первая скважина на месторождении была пробурена в 1975 году объединением «Узбекнефть». За последующие сорок с лишним лет ввести месторождение в эксплуатацию не удавалось, поскольку его запасы являются трудноизвлекаемыми, газ высокосернистый, а само месторождение характеризуется очень сложными горно-геологическими условиями. Вовлечение малайзийской компании Petronas в 2006—2008 годы также не позволило перейти на этап разработки.

В апреле 2017 года правительство Узбекистана подписало с консорциумом инвесторов — Gas Project Development Central Asia (ранее совместное предприятие «Газпрома» и Газпромбанка), Altmax Holding (Кипр) и «Узнефтегаздобычей» соглашение о разделе продукции (СРП) на инвестиционном блоке «Узбекистон мустакиллиги» с доразведкой и разработкой газового месторождения «Мустакилликнинг 25 йиллиги» со строительством газоперерабатывающего комплекса.

Стоимость всего комплекса оценивалась в 5,8 млрд долларов. Стоимость газохимического комплекса составляла 2,9 млрд долларов (в апреле 2021 года проект оценивался в 2 млрд долларов). Комплекс будет иметь мощность по добыче и переработке 5 млрд кубометров газа в год.

Проект реализуется на условиях СРП сроком 35 лет, оператором выступает иностранное предприятие Surhan Gas Chemical Operating Company. Буровые работы выполняет компания Eriell, проектирование, поставку оборудования и строительство газоперерабатывающего завода, объектов инфраструктуры, системы сбора, подготовки и транспортировки газа на условиях «под ключ» — Enter Engineering.

На экспорт российской техники для месторождения «Мустакилликнинг 25 йиллиги» ВЭБ.РФ и «Газпромбанк» в 2021 году выделили кредит в 900 млн долларов.

По состоянию на ноябрь 2023 года в разработку месторождения было инвестировано 1,45 млрд долларов, завершены буровые работы на 20 скважинах, успешно испытано 11 газовых скважин. Практически завершены фундаментные работы и строительство металлоконструкций.

На ГПЗ, помимо добычи и переработки газа, предусматривалась установка грануляции и отвердевания серы, которая предназначена для преобразования жидкой серы в твёрдую серу в двух возможных конфигурациях: гранулированная сера (для продажи) и комовая сера (для хранения). Данную установку планировалось расположить на отдельной площадке, непосредственно примыкающей к ГПЗ. Объём производства оценивался в 460 тысяч тонн в год.

В технологии проекта отмечалось, что спецификой Байсунского газоперерабатывающего комплекса является значительное содержание в добываемом сырье (газе) так называемых кислых компонентов — сероводорода (H2S, доля 5,5% при доле метана 83,85%) и диоксида углерода (CO2, доля 8,3%), сильных коррозионно-активных примесей, при определённых условиях представляющих серьёзную угрозу для контактирующих с ними стальных трубопроводов и оборудования, повреждение и/или разрушение которых могут сопровождаться загрязнением окружающей среды, потерями продукции, материальным ущербом и другими отрицательными последствиями.

На сегодняшний день «Узбекнефтегаз» владеет 20% в гонконгской Surhan Investments Limited, которая владеет Surhan Gas Chemical Operating Company. На запрос «Газеты.uz» о сумме ущерба, возможном изменении стоимости проекта и сроков его запуска в компании заявили, что не владеют информацией.

В феврале прошлого года Surhan Gas Chemical Operating Company сообщили, что бенефициарами Surhan Investments Limited по соглашению являются предприниматель Бахтиёр Фазылов (связан с компаниями Eriell, Enter Engineering, Saneg, основной бенефициар газохранилища «Газли» и многих других проектов) и российский бизнесмен Андрей Филатов (президент Российской шахматной федерации и совладелец двух крупных транспортно-логистических компаний).