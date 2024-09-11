Водитель автомобиля Spark совершил 363 нарушения Правил дорожного движения, накопив штрафов на общую сумму более 240,8 млн сумов, сообщила пресс-служба Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана. Это новый антирекорд по количеству нарушений ПДД, отмечается в сообщении.

Чиланзарский районный отдел БПИ возбудил против владельца автомобиля А. К. 363 исполнительных производства для взыскания штрафов на основании решений СБДД ГУВД. Должник знал о наличии крупной суммы штрафов, но отказывался оплачивать их.

Автомобиль был объявлен в розыск и обнаружен на рынке «Ташкент Индекс» в Сергелийском районе, где водитель пытался продать транспортное средство. Машина была арестована в присутствии понятых.

Сейчас БПИ принимает меры по выставлению Spark на аукционные торги, чтобы погасить задолженность, отмечается в сообщении.