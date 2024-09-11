Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов приветствовал вновь назначенного посла Европейского союза в Узбекистане Тойво Клаара и принял копии его верительных грамот. Об этом глава МИДа сообщил в своём Telegram-канале.

«Правительство привержено более тесным связям между Центральной Азией и Европейским союзом, приносящим ощутимые результаты», — заявил Бахтиёр Саидов.

По его словам, повестка встречи включала включала обсуждение вопросов сотрудничества и актуальных глобальных тем.

«Мы уверены, что опыт и обширные знания господина посла о нашем регионе сделают его пребывание очень продуктивным», — отметил глава МИД Узбекистана.

Посол Тойво Клаар приступил к исполнению своих обязанностей в Узбекистане 9 сентября, сообщается на сайте Делегации ЕС в Узбекистане. С 2017 года он занимал должность специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии.

Тойво Клаар получил степень магистра государственного управления в Гарвардском университете и в Школе государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди. Как отметили в Делагации ЕС, он имеет большой дипломатический опыт.

Предыдущий посол ЕС в Узбекистане Шарлотта Адриан завершила свою миссию в июле после трёх лет работы в стране.