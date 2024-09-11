В конце сентября состоится XVI Ташкентский Международный кинофестиваль «Жемчужина Шёлкового пути». Организаторами выступают Агентство кинематографии при Министерстве культуры и Центр развития национальной кинематографии.

По данным организаторов, на конкурс было заявлено более 400 фильмов в направлениях полнометражного и короткометражного кино из 60 стран. Международное жюри определит из них лучшие работы.

Впервые в рамках фестиваля пройдёт форум, посвящённый анимационному кино стран Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Кроме того, намечен международный форум кинопродюсеров, на котором будут обсуждаться перспективы развития киноиндустрии состоится питчинг (презентация) проектов молодых кинематографистов Узбекистана.

В программу фестиваля также вошли мероприятие, посвящённое 100-летию индийского актёра Раджа Капура, ретроспектива фильмов французского актёра Алена Делона, мастер-классы от зарубежных режиссёров и актёров: Маджида Маджиди, Автандила Махарадзе и Хему Малини.

«Переговоры с мировыми звёздами кино продолжаются», — отмечается в сообщении организаторов.