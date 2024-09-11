10 сентября в Будапеште стартовала 45-я шахматная олимпиада — крупнейший командный шахматный турнир, проходящий раз в два года. В этом году в Венгрию приехали 380 мужские и женские команды из почти 200 стран.

Мужскую команду Узбекистана представляют Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббоев, Жавохир Синдаров, Шамсиддин Вахидов и Жахонгир Вахидов, женскую команду — Афруза Хамдамова, Нилуфар Якуббаева, Умида Омонова, Маржона Маликова и Нодира Нодиржанова.

Тренером мужской сборной является Владимир Крамник из России — экс-чемпион мира и один из символов шахмат 21 века, женской — российский гроссмейстер Алексей Дреев, который трижды выигрывал шахматную олимпиаду.

«Газета.uz» ранее анализировала шансы шахматистов Узбекистана и их соперников в этом турнире.





Представители мужской сборной в первом туре победили соперников из Тринидада и Тобаго со счётом 3,5:0,5. Нодирбек Абдусатторов и Шамсиддин Вохидов без проблем справились с оппонентами, а вот у Жахонгира Вахидова и особенно у Нодирбека Якуббоева были проблемы, несмотря на большую разницу в рейтингах (средний рейтинг Узбекистана — 2690 и 4-е место в таблице, а у Тринидада и Тобаго — 2222 и 95-е место).

Нодирбек Абдусатторов. Шамсиддин Вохидов. Нодирбек Якуббоев. Жахонгир Вахидов.

Фото: UzChess / Telegram.

Якуббоев половину партии находился в проигрышной позиции, однако соперник не смог найти победный вариант, согласившись на ничью (партия).

Партия Вахидова тоже складывалась неудачно, но соперник допустил ошибку, позволив узбекистанцу перехватить инициативу (партия).





Женская сборная не оставила шансов Гаити — 4:0 (партии 1, 2, 3, 4)

Умида Омонова. Нилуфар Якуббоева. Афруза Хамдамова. Нодира Нодиржанова.

Фото: UzChess / Telegram.

В турнире соревнуются 381 команда, 197 из которых — в открытой секции, а 184 команды — в женском чемпионате.

Команды состоят из четырёх игроков + одного запасного игрока в обеих секциях. Соревнования будут проходить в 11 туров по швейцарской системе с контролем времени 90 минут на 40 ходов, плюс 30 минут до конца игры, с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.