Комиссар Европейского союза по сельскому хозяйству Януш Войцеховский посетил Узбекистан 5−6 сентября для участия в международном форуме «Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю: продовольственная безопасность и цели устойчивого развития». В интервью «Газете.uz» комиссар рассказал о сотрудничестве ЕС и Узбекистана в сельском хозяйстве, глобальных вызовах в обеспечении продовольствия и сложностях балансирования между экономической выгодой и экологической устойчивостью в агросекторе.

— Вы впервые в Узбекистане. Расскажите, пожалуйста, о цели своего визита.

— Прежде всего, я хотел бы поздравить правительство с организацией этой очень важной конференции, посвящённой продовольственной безопасности. Это огромный вызов в нынешней ситуации, глобальный вызов. Нам необходимо укреплять сотрудничество, чтобы обеспечить продовольственную безопасность для растущего населения. Для меня это очень важный визит — увидеть, как Узбекистан увеличивает производство продовольствия для растущего населения. Это очень интересный опыт. Ещё раз повторю, что нам необходимо укреплять сотрудничество в области продовольственной безопасности на глобальном уровне.

— Какой интерес у Европейского союза в сельскохозяйственном секторе Узбекистана? Какие направления являются для вас приоритетными? И почему?

— Узбекистан — большая страна с растущим населением. Узбекистан и в целом регион Центральной Азии — это регион, обладающий естественным потенциалом для увеличения сельскохозяйственного производства. Вопрос [который стоит] прежде всего — это ирригация и управление водными ресурсами. И это очень важно для обмена опытом. У нас в Европейском союзе большая проблема. В последние годы у нас засуха. Это одна из самых больших проблем для наших фермеров. У Узбекистана есть очень интересный опыт и много достижений в области ирригационной системы, управления водными ресурсами. Мы можем обмениваться опытом. Нам необходимо организовать сотрудничество на уровне экспертов, учёных. Это выгодно и Европейскому союзу, и Узбекистану.

Конечно, на разных континентах, в разных регионах и странах ситуация отличается. Но я думаю, что главные вызовы одинаковы во всем мире. На конференции я сказал, что нам необходимо применять «подход четырёх с» (security, stability, sustainability and solidarity — ред.): безопасность, стабильность, устойчивость и солидарность.

Безопасность. Это задача обеспечить продовольственную безопасность для растущего населения, ведь площадь земли у нас ограничена. Продовольственная безопасность — это глобальный вызов.

Стабильность для фермеров. Для сельского хозяйства очень опасна дестабилизация мирового рынка. Один из примеров — дестабилизация после российской агрессии против Украины. Нам нужно поддерживать фермеров. В Европейском союзе существует единая сельскохозяйственная политика. Наши фермеры получают субсидии на охрану окружающей среды и климата.

И это следующий вызов — устойчивость. Сельское хозяйство — это не промышленность. Сельскохозяйственные угодья — это не фабрика. Животные — это не машины. Мы должны относиться к сельскому хозяйству как к особому сектору. Мы должны сделать сельское хозяйство более дружелюбным к окружающей среде, к климату. Роль малых ферм очень важна для устойчивого развития. Нам нужны мелкие фермеры. Мне сообщили, что президент Узбекистана ввёл специальную программу по земле для небольших участков земли, для молодых фермеров. Очень важно создать систему, в которой малые фермы могут существовать, развиваться, участвовать в этих усилиях по обеспечению продовольственной безопасности.

Солидарность. Нам нужна солидарность на глобальном уровне, сотрудничество, открытая торговля.

Есть три аспекта безопасности, которые являются наиболее важными: оборонная безопасность, энергетическая безопасность и продовольственная безопасность. Есть разные подходы к оборонной безопасности, разные альянсы, у стран свои интересы. Энергетическая безопасность. Есть разные ресурсы энергии, разные системы, разные интересы стран.

А вот в продовольственной безопасности у нас один и тот же глобальный интерес. И нам нужно решать глобальные проблемы в духе солидарности.

— Как обеспечить продовольственную безопасность в нестабильных регионах?

— В последние годы мы пережили очень серьёзный опыт. Сначала была пандемия ковида — глобальная проблема, негативно повлиявшая на продовольственную безопасность. Мы наблюдали, что произошло, цепочка поставок была прервана. В некоторых регионах возникла опасность нехватки продовольствия.

В Европейском союзе мы вместе решали проблемы. Во время кризиса не было недостатка в продовольствии. Это успех наших фермеров, большое достижение…

Каковы схожие проблемы во всем мире? В чем заключается риск для стабильности? Например, молодые фермеры и положение молодых фермеров. Молодым людям не нравится быть фермерами — это глобальная проблема во всем мире. Мы наблюдаем эту тенденцию. Трудно побудить молодых людей продолжать семейные традиции заниматься сельским хозяйством, фермерством. Нужно найти решение, чтобы поощрять молодых людей быть фермерами. Это не только вопрос доходов от сельского хозяйства. Это ещё и вопрос условий жизни в сельской местности. Многие люди хотят стать фермерами, но их беспокоит, как жить в сельской местности. Каково население? С какими трудностями приходится сталкиваться? Нет доступа к коммунальным услугам, медицинскому обслуживанию, культуре и т. д. Это комплекс проблем, не только экономическая ситуация в сельском хозяйстве, но и ситуация в сельской местности. Именно по этой причине в Евросоюзе существует Единая сельскохозяйственная политика. Она состоит из двух частей. Первая — это прямые выплаты фермерам, поддержка методов ведения сельского хозяйства. Вторая — это Фонд развития сельских территорий. Мы поддерживаем развитие сельских районов. Модернизация инфраструктуры и т. д. Сейчас мы разрабатываем единую сельскохозяйственную политику на следующие семь лет.





— Сколько средств ЕС инвестировал в сельскохозяйственные проекты Узбекистана, включая грантовую помощь? Что ЕС ожидает взамен?

— Есть программа поддержки сельского хозяйства в Узбекистане, это около 20 млн евро. Но есть пространство для расширения этого сотрудничества… В Узбекистане ожидают укрепления нашего сотрудничества. Мой мандат подходит к концу в ноябре этого года. Но моё предложение, моя рекомендация для будущей комиссии будет заключаться в укреплении сотрудничества с Узбекистаном, потому что это очень важная страна в важном стратегическом регионе мира.

Для Узбекистана вопрос продовольственной безопасности очень важен. Прирост населения в Узбекистане составляет 1 миллион человек в год. Это очень динамичное общество. В Европе мы сталкиваемся с проблемой, когда во многих странах, в том числе и в моей родной стране, Польше, население сокращается. В Узбекистане же наблюдается [положительная] динамика численности населения. Это очень позитивный процесс, но создающий определённые трудности. Нужно производить больше продовольствия для растущего населения. Я думаю, это очень важная область для будущего сотрудничества. Кроме того, в торговых отношениях между Узбекистаном и Евросоюзом есть огромное пространство для увеличения торгового обмена.

— Многие гранты ЕС направлены на модернизацию учебных заведений в Узбекистане, специализирующихся на сельском хозяйстве и водных ресурсах. Вы также организуете студенческие дебаты. Насколько важны знания и образование для развития более «умного» и устойчивого сельскохозяйственного сектора?

— Сельское хозяйство сейчас — очень сложная профессия и очень сложная работа. Я вырос в семье фермера в Польше. Когда я был молодым человеком, я умел делать все в сельском хозяйстве. В то время все работы были проще. Сейчас это намного, намного сложнее. Фермеры должны быть специалистами не только по сельскому хозяйству, но и в ветеринарии, должны быть экономистами, должны быть юристами, потому что правовая среда иногда бывает сложной. Образование, квалификация и консультационная поддержка фермеров очень важны, особенно в наших отношениях с Узбекистаном.

— Хлопок и его производные (текстиль, сырье, нефть) — важная часть экономики Узбекистана. Хлопководство создаёт рабочие места, но при этом оказывает негативное влияние на экологию страны. Как ЕС балансирует между экономической выгодой и экологической устойчивостью в сельском хозяйстве?

— Я знаю, насколько важно производство хлопка для Узбекистана. Мы должны найти баланс между экономическими потребностями, чтобы увеличить производство, сделать сельское хозяйство более эффективным, иногда более продуктивным, но с другой стороны, избежать негативных последствий для окружающей среды. Это нелегко. Это сложно, но возможно. Например, как мы решаем эту проблему в Европе. Существует специальная система, которая была введена в последние годы в рамках действующей единой сельскохозяйственной политики. Фермеры, которые добровольно внедряют передовую сельскохозяйственную практику, например, используют натуральные удобрения, получают дополнительную финансовую поддержку за эти хорошие экологические практики. Нам нужно стимулировать, мотивировать фермеров [переходить] на более экологичные методы [ведения сельского хозяйства]. Стимулы — это не принуждение. Это принцип Евросоюза.

— Какие ещё есть методы устойчивого сельского хозяйства?

Например, экологическое органическое производство. Есть много ферм, особенно мелких, у которых, как правило, нет шансов в конкуренции с крупными, масштабными хозяйствами. Но в органическом производстве у них есть шанс, потому что они имеют естественные условия, чтобы быть органическими, меньше затрат на производство. В мире растёт спрос на органические продукты питания. Я думаю, что у Узбекистана и других стран центральноазиатского региона есть шанс производить свои органические продукты питания и экспортировать их в другие страны, в том числе в Европу.

— Насколько важно вступление Узбекистана в ВТО для сельского хозяйства страны? Может ли это помочь снизить экологический ущерб, наносимый сельским хозяйством?

— Это очень позитивное направление политики Узбекистана. Всемирная торговая организация — это организация, которая поддерживает международную торговлю, которая определила основные правила равного обращения. Например, субсидии есть везде в мире, в том числе системы субсидирования сельскохозяйственного производства. Но очень важно соблюдать правила: поддержка фермеров не означает прямой поддержки для увеличения производства, потому что это нечестная конкуренция. Мы поддерживаем фермеров, их усилия, но система поддержки не должна стимулировать увеличение производства, особенно для экспорта. Это очень деликатный вопрос. Но я сказал, что нам нужна солидарность в подходе к будущему сельского хозяйства. Система ВТО — это символ солидарности, которую мы устанавливаем, общие правила для лучшего сотрудничества на международном уровне в области международной торговли. Очень важное и правильное решение правительства, и я думаю, оно поможет Узбекистану увеличить экспорт продовольствия.

Беседовала Парвина Аюбова