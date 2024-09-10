Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 сентября ознакомился с проектами строительства и благоустройства на улице Янги Узбекистон в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.

На проспекте протяжённостью 11 км и шириной 86 м постановлением президента от 30 июня 2022 года запланировано создание делового центра и развитой придорожной инфраструктуры.





Согласно проекту, по обеим сторонам улицы будут возведены жилые дома в национальном стиле, а также гостиницы, торгово-развлекательные и сервисные комплексы. Будут организованы парки, пешеходные и велосипедные дорожки, создающие благоприятные условия для жителей и гостей столицы.

Помимо этого, вдоль улицы расположатся строящиеся сейчас аэропорт «Ташкент-Восточный» и Олимпийский городок. Президент дал поручение уделить особое внимание озеленению территории вокруг этих объектов и прилегающих дорог.





Во время нынешнего визита были рассмотрены предложения по ландшафтному дизайну улицы. В соответствии с проектом вдоль улицы будут высажены декоративные деревья и кустарники, такие как чинара, дуб, тюльпанное дерево, катальпа, слива писардия, кипарис, индийская сирень, лаванда и сирийская роза. Перед аэропортом намечено построить два фонтана. В целом, эта территория станет частью «зелёного пояса» Ташкента.

Президент высказал свои рекомендации по ландшафтной композиции и подчеркнул, что здесь должны гармонично сочетаться экология и культурные элементы, образуя «уникальное пространство для горожан и туристов».