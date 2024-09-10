Узбекистанская спортсменка Дурдона Абдуджабборова завоевала бронзовую медаль на 25-м чемпионате мира по сумо, сообщило ИА «Дунё». Это стало первым достижением Узбекистана в этом виде спорта на международной арене, отмечается в сообщении.

Чемпионат мира прошёл 7−8 сентября в польском Кротошине. В турнире приняли участие около 200 спортсменов из 33 стран. Команду Узбекистана представляли Абдукодир Усмонов (до 80 кг), Махмуджон Максудов (до 115 кг), Фаридахон Тулашова (до 73 кг) и Дурдона Абдуджабборова (абсолютный вес).





В своей категории Абдуджабборова одержала две победы и потерпела два поражения в поединках с соперницами из Эстонии, Польши и Украины, что позволило ей занять третье место. Она разделила его с японской спортсменкой Айри Хисано. Серебряную медаль завоевала Катрин Фрилсет из Норвегии, а чемпионского титула удостоилась Ирина Пасечник из Украины.

Напомним, Минюст зарегистрировал Федерацию сумо Узбекистана 12 октября 2023 года.