В Трабзоне 9 сентября открылось почётное консульство Узбекистана, сообщает пресс-служба посольства Узбекистана в Турции.

Дипломатическая миссия расположена перед зданием региональной администрации Трабзона.

«Новое почётное консульство будет способствовать защите прав и законных интересов наших граждан в данном регионе, а также выведет торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество между Трабзоном и регионами нашей страны на новый уровень», — говорится в сообщении.