Министерство дошкольного и школьного образования и негосударственная некоммерческая организация Teach for Uzbekistan подписали меморандум для установления взаимного сотрудничества в сфере образования. Соглашение позволило допустить к работе в школах 10 учителей без педагогического образования в качестве волонтёров.

Teach for Uzbekistan — некоммерческий образовательный проект и партнёр глобальной сети Teach for All. Его цель — преобразовать систему образования в отдалённых регионах Узбекистана и привлечь молодых лидеров и специалистов к школьному образованию.