Министерство дошкольного и школьного образования и негосударственная некоммерческая организация Teach for Uzbekistan подписали меморандум для установления взаимного сотрудничества в сфере образования. Соглашение позволило допустить к работе в школах 10 учителей без педагогического образования в качестве волонтёров.

Teach for Uzbekistan — некоммерческий образовательный проект и партнёр глобальной сети Teach for All. Его цель — преобразовать систему образования в отдалённых регионах Узбекистана и привлечь молодых лидеров и специалистов к школьному образованию.

Для определения финалистов организация провела пятиступенчатый отбор. «Газета.uz» ранее подробно рассказывала о его этапах. Всего было рассмотрено 740 заявок. Координатор проекта Фёдор Шеберстов отмечал, что кандидатов отбирают профессиональные рекрутеры и педагоги с большим стажем работы.

«Многие спрашивают нас: „Как так: человек без педагогического образования и опыта работы в школе будет работать с детьми?“ — говорил Фёдор Шеберстов. — Ключ в том, что мы отбираем тех, кто может преподавать школьникам. Мы умеем отбирать людей с педагогическим талантом. Мой ребёнок учился в российской школе, занявшей 25-е место в [международной программе оценки образовательных достижений учащихся] PISA, в которой ежегодно участвуют порядка 100 тысяч школ со всего мира. В этой школе не было ни одного учителя с педобразованием».

Завершающим этапом отбора стала пятинедельная педагогическая подготовка финалистов. Программа была разработана в партнёрстве с Международным Вестминстерским университетом в Ташкенте. Учителей обучили новейшим педагогическим методикам, методам развития «мягких» навыков, актёрскому мастерству и другим дисциплинам.

Всего в школы Чиракчинского и Кукдалинского районов Кашкадарьинской области отправились 13 учителей. 10 из них не имеют педагогического образования. В течение двух лет они будут преподавать английский язык, математику, химию, информатику, экономику и биологию.

«Несмотря на отсутствие педагогического образования, у них отличные знания своего предмета, — отметила „Газете.uz“ руководитель подразделения „Рекрутмент и отбор“ Teach for Uzbekistan Нигина Рахмонова. — Например, один наш химик закончил Казанский нефтегазовый, математик — университет имени Губкина. Они все прошли большой отбор и педагогическую подготовку».

Педагоги уже получили доступ ко всем ресурсам школ, а также разрешение на ведение социальных проектов, проведение анализа и повышение уровня образования.